La tabla anual y la pelea por entrar a las copas que tiene a Independiente Rivadavia como uno de los aspirantes

Un peldaño más atrás aparecen Tigre (44) y Racing (43), Lanús (43), Barracas (43) que serían los últimos clasificados hasta el momento a la Copa Sudamericana y San Lorenzo (43), Huracán (43), que permanecen en zona de pelea con los mismos puntos pero peor diferencia de gol, por lo que los 12 puntos restantes definirán todo.

En la franja media, clubes como, Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata (ambos 39) buscan consistencia para no perder el último tren continental. Defensa y Justicia (38), Central Córdoba (38) y Vélez (36) necesitan una racha inmediata para volver a discutir un cupo; Independiente (35) está obligado a romper su mala racha y sumar fuerte en el sprint final si quiere entrar en la foto y Platense (35) por su parte, al ser el ganador del Clausura, ya tiene su cupo a la próxima Copa Libertadores.

independiente rivadavia godoy cruz 2 La Lepra está a 4 puntos y con 12 por jugar. Foto: Axel Lloret/UNO

El reglamento le añade picante al cierre: si el campeón del Clausura ya está ubicado en zona de Libertadores por Anual, se libera un cupo para la tabla acumulada y se corre la línea de acceso. Ese juego de arrastre puede beneficiar a los equipos del pelotón que vienen todos muy pegados y un mínimo error puede costar mucho.

Con 12 puntos por jugarse y algunos equipos con partidos postergados, la definición por las copas y el descenso está más viva que nunca y cualquier cosa puede pasar.

Las plazas en juego para las copas internacionales

A la Copa Libertadores

Campeón del Apertura: Platense

Campeón del Clausura: a definir.

Campeón de la Copa Argentina: Las semifinales serán Nerwell's vs. Belgrano e Independiente Rivadavia vs. River

Los tres primeros de la tabla anual (el tercero jugaría el repechaje)

Racing puede obtener una plaza extra si gana la actual Copa Libertadores (está en semifinales)

Lanús puede obtener una plaza extra si gana la actual Copa Sudamericana (está en semifinales)

A la Copa Sudamericana

Los 6 equipos clasificados del puesto 4 al 9 de la tabla anual. Si alguno de esos equipos se clasifica a la Libertadores por otra vía le deja su plaza al 10mo.

El panorama para Independiente Rivadavia

La Lepra tiene 39 puntos y con solo 12 por disputar está a 4 de poder igualar a los dos equipos que hoy estarían cerrando el lote de clasificados a la Copa Sudamericana 2026, aunque en medio también hay otros dos equipos.

Además de la semifinal de la Copa Argentina con River (viernes 24 a las 21 en Córdoba) al equipo de Alfredo Berti le falta jugar de local con Banfield (sábado 18 a las 15.45), visitar a Alsosivi (2/11), recibir a Central Córdoba (9/11) e ir a Florencio Varela para cerrar con Defensa y Justicia (16/11).