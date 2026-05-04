Tras una magra cosecha en el presente Torneo Federal A, el entrenador Christian Corrales acordó este lunes con su club, San Martín, la rescisión del contrato, cuando se han disputado apenas 7 fechas del certamen del Consejo Federal de la AFA y donde el Chacarero navega en el fondo de la tabla.
Christian Corrales dejó de ser el entrenador del Atlético Club San Martín
En una etapa de partida de entrenadores en todas las categorías, el DT Christian Corrales acordó con la dirigencia del Atlético Club San Martín su partida
El Atlético Club San Martín viene de caer agónicamente este domingo en su visita a Deportivo Rincón, en Rincón de los Sauces, Neuquén, por 1 a 0. De esta forma el Albirrojo se posiciona en el penúltimo puesto del Grupo C, con 6 puntos, producto de 1 triunfo, tres empates y 2 derrotas.
El anuncio del Atlético Club San Martín sobre la salida de Christian Corrales
El Club San Martín comunicó oficialmente este lunes la salida de Christian Corrales como director técnico del plantel que compite en el Torneo Federal A, marcando el cierre de un ciclo en la institución del Este.
Corrales, ex arquero del Albirrojo, llegó al club como DT hace un año, en reemplazo de Mauricio Elena, dejando atrás su gestión en Germinal de Rawson.
Según confirmaron desde el club, la decisión se tomó de común acuerdo entre las partes, poniendo fin a la etapa del entrenador junto a todo su cuerpo técnico, en un contexto deportivo donde el equipo buscaba revertir su situación en la Zona que comparte con los otros mendocinos, Huracán Las Heras y FADEP.
Desde la institución destacaron el trabajo realizado durante su gestión, remarcando el compromiso, la dedicación y el profesionalismo brindado a lo largo de su estadía al frente del plantel.
Aún sin un reemplazante de Corrales a la vista, San Martín inicia una nueva etapa buscando un nuevo entrenador que enderece el rumbo de equipo para el resto de la disputa de esta fase inicial del Torneo Federal A.
El próximo compromiso del Chacarero, por la fecha 8, es el duelo de local del domingo -a las 14- frente a FADEP.