Christian Corrales dejó de ser el entrenador del Atlético Club San Martín

El anuncio del Atlético Club San Martín sobre la salida de Christian Corrales

El Club San Martín comunicó oficialmente este lunes la salida de Christian Corrales como director técnico del plantel que compite en el Torneo Federal A, marcando el cierre de un ciclo en la institución del Este.

Corrales, ex arquero del Albirrojo, llegó al club como DT hace un año, en reemplazo de Mauricio Elena, dejando atrás su gestión en Germinal de Rawson.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/acsmmza/status/2051420993168482406&partner=&hide_thread=false Desde el Atlético Club San Martín lamentamos informar que, de común acuerdo, se ha definido la finalización del vínculo con el Director Técnico del plantel de Federal A, Christian Corrales, junto a su cuerpo técnico.



Agradecemos profundamente el compromiso, la dedicación y el… pic.twitter.com/1vD57oTYTZ — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) May 4, 2026

Según confirmaron desde el club, la decisión se tomó de común acuerdo entre las partes, poniendo fin a la etapa del entrenador junto a todo su cuerpo técnico, en un contexto deportivo donde el equipo buscaba revertir su situación en la Zona que comparte con los otros mendocinos, Huracán Las Heras y FADEP.

Desde la institución destacaron el trabajo realizado durante su gestión, remarcando el compromiso, la dedicación y el profesionalismo brindado a lo largo de su estadía al frente del plantel.

Aún sin un reemplazante de Corrales a la vista, San Martín inicia una nueva etapa buscando un nuevo entrenador que enderece el rumbo de equipo para el resto de la disputa de esta fase inicial del Torneo Federal A.

El próximo compromiso del Chacarero, por la fecha 8, es el duelo de local del domingo -a las 14- frente a FADEP.