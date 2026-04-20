Christian Corrales se fue dolido por la derrota del Atlético San Martín ante Huracán Las Heras

Christian Corrrales, DT del Atlético Club San Martín, se fue con un gusto amargo tras la derrota ante Huracán Las Heras, en condición de visitante, por la 5ta fecha del Grupo 3 del torneo Federal A.
Christian Corrales, entrenador del Atlético San Martín, no puso excusas tras la derrota ante Huracán Las Heras
Christian Corrrales, DT del Atlético Club San Martín, se fue con un gusto amargo tras la derrota ante Huracán Las Heras, en condición de visitante, por la 5ta fecha del Grupo 3 del torneo Federal A.
Tras el encuentro el DT analizó el encuentro frente al Globo y opinó: "Nos duele como toda derrota, por lo que pudimos hacer y no salió. Ellos aprovecharon el gol que marcaron en una pelota parada y ganaron el partido. Me voy conforme con la respuesta y la actitud del equipo, nos pudimos haber llevado algo más, pero fue un partido difícil".
"Creo que nos faltó más claridad a la hora de llegar al arco rival. Sin excusas y a ponerse a trabajar para lo que viene", agregó.
Al ex aquero le consultaron sobre el arbitraje y dio su punto de vista: "Nosotros terminamos con tres jugadores del mediocampo y un central con tarjeta amarilla. No voy a entrar en ese análisis, no hay que utilizar excusas y después ver los errores que pudimos haber cometido. Ahora hay trabajar en el próximo partido en condición de local y tratar de ganar el partido".
"Lo positivo es haber terminado con los once jugadores, en el entretiempo lo hablamos de que teníamos muchos jugadores amonestados", reveló
Por la 6ta fecha Atlético San Martín jugará ante Costa Brava. Este partido será en el Este, con día y horario a confirmar. El Albirrojo, que ante Huracán Las Heras sufrió su segunda caída en el certamen, se ubica séptimo con 4 puntos, a cinco del puntero Juventud Unida de San Luis.