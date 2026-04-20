Christian Corrales se fue dolido por la derrota del Atlético San Martín ante Huracán Las Heras

Christian Corrales opinó sobre el arbitraje

Al ex aquero le consultaron sobre el arbitraje y dio su punto de vista: "Nosotros terminamos con tres jugadores del mediocampo y un central con tarjeta amarilla. No voy a entrar en ese análisis, no hay que utilizar excusas y después ver los errores que pudimos haber cometido. Ahora hay trabajar en el próximo partido en condición de local y tratar de ganar el partido".

"Lo positivo es haber terminado con los once jugadores, en el entretiempo lo hablamos de que teníamos muchos jugadores amonestados", reveló

Lo que viene para el Atlético San Martín

Por la 6ta fecha Atlético San Martín jugará ante Costa Brava. Este partido será en el Este, con día y horario a confirmar. El Albirrojo, que ante Huracán Las Heras sufrió su segunda caída en el certamen, se ubica séptimo con 4 puntos, a cinco del puntero Juventud Unida de San Luis.