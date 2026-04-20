Poco a poco nos acercamos al ocaso de abril. Con el cierre del mes, atravesaremos una etapa para librarnos de energías negativas y prepararnos para lo que viene. Para traer buenas vibras, la numerología recomienda tener presentes los números de la suerte que le corresponden a cada signo del zodíaco.
Predicciones de la numerología: números de la suerte para la semana del 20 al 26 de abril
Si querés comenzar la semana con el pie derecho, es mejor tener en cuenta los números de la suerte que brinda la numerología
Si bien durante toda la semana debemos tener en cuenta los números de la suerte, hay dos días en donde las energías tendrán un mayor poder. Por ende, durante estos dos días será clave contar con un amuleto.
El primer día es el 20 de abril, ya que para la numerología el 20 es un número con una fuerte carga energética. Este es conocido como el número de la cooperación y la sensibilidad. Se asocia con una energía receptiva y diplomática, ideal para quienes buscan el equilibrio y la armonía en sus relaciones. Representa la capacidad de trabajar en equipo y la importancia de la paciencia, sugiriendo que el éxito llega a través del apoyo mutuo y la escucha activa.
El segundo día a tener en cuenta esta semana es el 22 de abril. Para la numerología, el 22 es un número maestro que posee una vibración de realización material y pragmatismo a gran escala, simbolizando la capacidad de transformar los sueños más ambiciosos en realidades tangibles y duraderas.
Conocé los números de la suerte del 20 al 26 de abril
- Aries: 01, 15, 28, 40, 52, 59
- Tauro: 06, 13, 24, 34, 46, 52
- Géminis: 08, 14, 22, 31, 40, 56
- Cáncer: 07, 11, 25, 39, 48, 54
- Leo: 01, 16, 29, 32, 44, 55
- Virgo: 06, 20, 33, 38, 43, 57
- Libra: 03, 23, 34, 40, 45, 56
- Escorpio: 08, 12, 28, 33, 47, 59
- Sagitario: 09, 17, 21, 41, 53, 50
- Capricornio: 04, 15, 23, 35, 42, 51
- Acuario: 07, 18, 26, 37, 49, 58
- Piscis: 02, 19, 27, 36, 45, 60
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Una vez que identificaste los números de la suerte que le corresponden a tu signo del zodíaco para esta semana, será momento de ponerlos en práctica lo antes posible. Entre las sugerencias de la numerología, se destaca la posibilidad de escribir en una hoja de laurel las cifras de la fortuna y colocarla en tu zapato. Tendrás que renovarla todos los días o cada vez que pierda su frescura. Este amuleto deberá acompañarte toda la semana.
Frase motivacional del día
No persigas el dinero: construí algo que lo atraiga.