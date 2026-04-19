Gimnasia y Esgrima recibirá a Lanús por la fecha 15 del Torneo Apertura

En el Torneo Apertura el Lobo hace dos partidos que no pierde y fueron los dos partidos que dirigió Darío Franco: en el debut del DT le ganó 3 a 2 a Vélez y luego igualó 1 a 1 ante Platense en Vicente López.

El Blanquinegro se ubica en el puesto 12 con 13 puntos (3 triunfos, 4 empates y 6 derrotas) y por ahora está fuera de los puestos de descenso, tanto en la tabla anual como en los promedios.

Concentrados Lanús.

Así llega Lanús

Lanús, flamante campéon de la Recopa Sudamericana, está haciendo una buena campaña en el Torneo Apertura y se ubica tercero con 22 unidades (6 victorias, 4 empates y 3 derrotas).

El Granate viene de derrotar de local agónicamente a Banfield en el clásico del Sur y en el plano internacional le ganó entre semana a Always Ready por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Ismael Cortez; Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Felipe Romero, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Hora: 21.45

Árbitro: Felipe Viola

TV: ESPN Premium