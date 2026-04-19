Gimnasia y Esgrima recibirá a Lanús por la fecha 15 del Torneo Apertura

Tras su eliminación en la Copa Argentina Gimnasia y Esgrima vuelve a jugar ante su gente y recibe este lunes a Lanús, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura.
Gimnasia y Esgrima juega desde las 21.45 con Lanús, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 15 del Torneo Apertura.
Tras su eliminación en la Copa Argentina Gimnasia y Esgrima vuelve a jugar ante su gente y recibe este lunes a Lanús, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura.
El encuentro se jugará desde las 21.45, en el estadio Víctor Legrotaglie, con el arbitraje de Felipe Viola, TV por ESPN Premium y transmisión de Radio Nihuil.
El Lobo viene de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro por penales luego igualar sin goles en los 90, en el estadio de Los Andes, y buscará sumar en su objetivo de mantener la categoría.
En el Torneo Apertura el Lobo hace dos partidos que no pierde y fueron los dos partidos que dirigió Darío Franco: en el debut del DT le ganó 3 a 2 a Vélez y luego igualó 1 a 1 ante Platense en Vicente López.
El Blanquinegro se ubica en el puesto 12 con 13 puntos (3 triunfos, 4 empates y 6 derrotas) y por ahora está fuera de los puestos de descenso, tanto en la tabla anual como en los promedios.
Lanús, flamante campéon de la Recopa Sudamericana, está haciendo una buena campaña en el Torneo Apertura y se ubica tercero con 22 unidades (6 victorias, 4 empates y 3 derrotas).
El Granate viene de derrotar de local agónicamente a Banfield en el clásico del Sur y en el plano internacional le ganó entre semana a Always Ready por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Ismael Cortez; Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Felipe Romero, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.
Estadio: Gimnasia y Esgrima
Hora: 21.45
Árbitro: Felipe Viola
TV: ESPN Premium