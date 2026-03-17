Los hinchas de Gimnasia y Esgrima se expresaron sobre la campaña del equipo en el Torneo Apertura

Este es el cuarto partido en condición de local, el debut fue ante San Lorenzo, donde cayó por 1 a 0; luego jugó ante Instituto y ganó 1 a 0 y el tercer cotejo fue ante Gimnasia y Esgrima La Plata, con derrota por la mínima diferencia.
Los tres partidos que Gimnasia y Esgrima tiene que jugar de local
Al Lobo en este Torneo Apertura le quedan tres partidos de local, Vélez Sarsfield, Lanús y el partido postergado con Defensa y Justicia.
Lo que debe jugar de visitante el Lobo
Gimnasia y Esgrima debe jugar de visitante con Newell’s Old Boys (el próximo sábado 17.45), Platense y el clásico con Independiente Rivadavia.
- Fecha 12 - vs. Newell's Old Boys (Visitante)
- Fecha 13 - vs. Vélez Sarsfield (Local)
- Fecha 14 - vs. Platense (V)
- Fecha 15 - vs. Lanús (L)
- Fecha 16 - vs. Independiente Rivadavia (V)
- Fecha 9 - vs. Defensa y Justicia (L)