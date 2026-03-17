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Torneo Apertura

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima se expresaron sobre la campaña del equipo en el Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima vuelve a jugar en el estadio Víctor Legrotaglie en el encuentro ante Estudiantes de La Plata y los hinchas opinaron sobre la campaña del equipo dirigido por Ariel Broggi

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Juan Hermida y su hijo Juan Ignacio fueron a alentar a Gimnasia y Esgrima.

Juan Hermida y su hijo Juan Ignacio fueron a alentar a Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima vuelve a jugar en el estadio Víctor Legrotaglie este martes en el encuentro ante Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino, y se reencuentra con su público después de varios días. La última vez que el Mensana fue local fue el 24 de febrero pasado en el empate 1 a 1 con Independiente de Avellaneda, por la 7ma fecha del Torneo Apertura.

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Tras el partido ante Boca Juniors en La Bombonera y el parate -se postergó la fecha 9, donde el Lobo debía jugar de local con Defensa y Justicia, el Blanquinegro volvió a jugar de visitante ante Deportivo Riestra, en el estadio Guillermo Laza, donde igualó sin goles.

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La voz del hincha de Gimnasia y Esgrima

Los simpatizantes de Gimnasia y Esgrima se expresaron sobre la campaña del equipo en este Torneo Apertura del equipo dirigido por Ariel Broggi.

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Este es el cuarto partido en condición de local, el debut fue ante San Lorenzo, donde cayó por 1 a 0; luego jugó ante Instituto y ganó 1 a 0 y el tercer cotejo fue ante Gimnasia y Esgrima La Plata, con derrota por la mínima diferencia.

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Los tres partidos que Gimnasia y Esgrima tiene que jugar de local

Al Lobo en este Torneo Apertura le quedan tres partidos de local, Vélez Sarsfield, Lanús y el partido postergado con Defensa y Justicia.

Lo que debe jugar de visitante el Lobo

Gimnasia y Esgrima debe jugar de visitante con Newell’s Old Boys (el próximo sábado 17.45), Platense y el clásico con Independiente Rivadavia.

  • Fecha 12 - vs. Newell's Old Boys (Visitante)
  • Fecha 13 - vs. Vélez Sarsfield (Local)
  • Fecha 14 - vs. Platense (V)
  • Fecha 15 - vs. Lanús (L)
  • Fecha 16 - vs. Independiente Rivadavia (V)
  • Fecha 9 - vs. Defensa y Justicia (L)

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