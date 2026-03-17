Los hinchas de Gimnasia y Esgrima se expresaron sobre la campaña del equipo en el Torneo Apertura

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Este es el cuarto partido en condición de local, el debut fue ante San Lorenzo, donde cayó por 1 a 0; luego jugó ante Instituto y ganó 1 a 0 y el tercer cotejo fue ante Gimnasia y Esgrima La Plata, con derrota por la mínima diferencia.

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Los tres partidos que Gimnasia y Esgrima tiene que jugar de local

Al Lobo en este Torneo Apertura le quedan tres partidos de local, Vélez Sarsfield, Lanús y el partido postergado con Defensa y Justicia.

Lo que debe jugar de visitante el Lobo

Gimnasia y Esgrima debe jugar de visitante con Newell’s Old Boys (el próximo sábado 17.45), Platense y el clásico con Independiente Rivadavia.