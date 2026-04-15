Lo que viene para Gimnasia y Esgrima tras quedar eliminado de la Copa Argentina

Enfocado en el Torneo Apertura y con el objetivo de alejarse de los puestos de descenso, el conjunto blanquinegro buscará seguir sumando después de dos partidos sin perder (un triunfo y un empate).

Gimnasia y Esgrima vs. Lanús en el estadio Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima y Lanús se medirán por la 15ta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Será el lunes 20 de abril, desde las 21.45, en el estadio Víctor Legrotaglie, con el arbitraje de Felipe Viola y TV por ESPN Premium.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

El encuentro de Gimnasia y Esgrima con Lanús, será el último del Lobo antes del clásico ante Independiente Rivadavia, en el Gargantini, programado para el domingo 26 de abril a las 15.

Luego, para cerrar el primer semestre, le quedará jugar en los primeros días de mayo (sin fecha ni hora confirmada) frente a Defensa y Justicia, en el postergado de la fecha 9.

El parte médico del Lobo