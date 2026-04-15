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Copa Argentina

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima tras quedar eliminado de la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima sufrió la eliminación de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta y piensa en lo que viene por el Torneo Apertura.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima ya piensa en el choque ante Lanús, el próximo lunes en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima ya piensa en el choque ante Lanús, el próximo lunes en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima perdió por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta, en la cancha Los Andes, y quedó eliminado en la fase inicial de la Copa Argentina.

Pero el Lobo tendrá que dar vuelta la página rápidamente y pensar en el próximo compromiso que será ante Lanús, por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Dario Franco Gimnasia y Esgirima1
Darío Franco, el entrenador de Gimnasia y Esgrima sufrió su primera derrota como DT.

Darío Franco, el entrenador de Gimnasia y Esgrima sufrió su primera derrota como DT.

Aunque los 90' terminaron 0 a 0, Darío Franco sufrió su primera derrota como DT del Lobo ya que en su debut le ganó 3 a 2 a Vélez de local y luego empató 1 a 1 de visitante con Platense.

Enfocado en el Torneo Apertura y con el objetivo de alejarse de los puestos de descenso, el conjunto blanquinegro buscará seguir sumando después de dos partidos sin perder (un triunfo y un empate).

Gimnasia y Esgrima vs. Lanús en el estadio Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima y Lanús se medirán por la 15ta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Será el lunes 20 de abril, desde las 21.45, en el estadio Víctor Legrotaglie, con el arbitraje de Felipe Viola y TV por ESPN Premium.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

El encuentro de Gimnasia y Esgrima con Lanús, será el último del Lobo antes del clásico ante Independiente Rivadavia, en el Gargantini, programado para el domingo 26 de abril a las 15.

Luego, para cerrar el primer semestre, le quedará jugar en los primeros días de mayo (sin fecha ni hora confirmada) frente a Defensa y Justicia, en el postergado de la fecha 9.

El parte médico del Lobo

  • César Rigamonti: Traumatismo en la tibia
  • Juan Franco: Distensión muscular del recto anterior derecho.
  • Ulises Sánchez: Distensión muscular en el aductor derecho
  • Facundo Lencioni: Sobrecarga muscular en el gemelo derecho

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