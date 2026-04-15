Lo que viene para Gimnasia y Esgrima tras quedar eliminado de la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima perdió por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta, en la cancha Los Andes, y quedó eliminado en la fase inicial de la Copa Argentina.
Gimnasia y Esgrima sufrió la eliminación de la Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta y piensa en lo que viene por el Torneo Apertura.
Gimnasia y Esgrima perdió por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta, en la cancha Los Andes, y quedó eliminado en la fase inicial de la Copa Argentina.
Pero el Lobo tendrá que dar vuelta la página rápidamente y pensar en el próximo compromiso que será ante Lanús, por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Aunque los 90' terminaron 0 a 0, Darío Franco sufrió su primera derrota como DT del Lobo ya que en su debut le ganó 3 a 2 a Vélez de local y luego empató 1 a 1 de visitante con Platense.
Enfocado en el Torneo Apertura y con el objetivo de alejarse de los puestos de descenso, el conjunto blanquinegro buscará seguir sumando después de dos partidos sin perder (un triunfo y un empate).
Gimnasia y Esgrima y Lanús se medirán por la 15ta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Será el lunes 20 de abril, desde las 21.45, en el estadio Víctor Legrotaglie, con el arbitraje de Felipe Viola y TV por ESPN Premium.
El encuentro de Gimnasia y Esgrima con Lanús, será el último del Lobo antes del clásico ante Independiente Rivadavia, en el Gargantini, programado para el domingo 26 de abril a las 15.
Luego, para cerrar el primer semestre, le quedará jugar en los primeros días de mayo (sin fecha ni hora confirmada) frente a Defensa y Justicia, en el postergado de la fecha 9.