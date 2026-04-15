Copa Argentina: los cruces confirmados de 16avos de final tras completarse la primera fase

Los salteños jugarán con Vélez en la próxima instancia que comenzará a jugarse en mayo y junio, antes del Mundial, y culminará entre julio y agosto, una vez terminado el receso por la Copa del Mundo.

Independiente Rivadavia campeón Copa Argentina. La Lepra es el defensor de la Copa Argentina y se clasificó a 16avos de final.

Seguramente algunos cruces entre equipos que no disputen los playoffs del Torneo Apertura se jueguen el mes próximo, aunque también habrá que tener en cuenta el calendario de las copas Libertadores y Sudamericana.