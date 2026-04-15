Copa Argentina: los cruces confirmados de 16avos de final tras completarse la primera fase

Con la clasificación de Gimnasia y Tiro de Salta ante Gimnasia y Esgrima se completaron los 32avos de final y quedaron confirmados los cruces de 16avos de final de la Copa Argentina.
Con la clasificación de Gimnasia y Tiro de Salta ante Gimnasia y Esgrima se completaron los 32avos de final y quedaron confirmados los cruces de 16avos de final de la Copa Argentina.
Con la clasificación de Gimnasia y Tiro de Salta ante Gimnasia y Esgrima se completaron los 32avos de final y quedaron confirmados los cruces de 16avos de final de la Copa Argentina.
Los salteños jugarán con Vélez en la próxima instancia que comenzará a jugarse en mayo y junio, antes del Mundial, y culminará entre julio y agosto, una vez terminado el receso por la Copa del Mundo.
Seguramente algunos cruces entre equipos que no disputen los playoffs del Torneo Apertura se jueguen el mes próximo, aunque también habrá que tener en cuenta el calendario de las copas Libertadores y Sudamericana.
Independiente Rivadavia, defensor del título y único equipo mendocino en carrera, jugará con Tigre; mientras que Boca y River irán respectivamente contra Sarmiento y Aldosivi.
De los 30 equipos de Primera quedaron eliminados Argentinos Juniors, Central Córdoba, Newell's, Estudiantes de Río Cuarto y el Lobo mendocino.