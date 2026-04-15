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Copa Argentina: los cruces confirmados de 16avos de final tras completarse la primera fase

Con la clasificación de Gimnasia y Tiro de Salta ante Gimnasia y Esgrima se completaron los 32avos de final y quedaron confirmados los cruces de 16avos de final de la Copa Argentina.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Gimnasia y Tiro se metió en 16avos.

Gimnasia y Tiro se metió en 16avos.

Con la clasificación de Gimnasia y Tiro de Salta ante Gimnasia y Esgrima se completaron los 32avos de final y quedaron confirmados los cruces de 16avos de final de la Copa Argentina.

Los salteños jugarán con Vélez en la próxima instancia que comenzará a jugarse en mayo y junio, antes del Mundial, y culminará entre julio y agosto, una vez terminado el receso por la Copa del Mundo.

Independiente Rivadavia campeón Copa Argentina.
La Lepra es el defensor de la Copa Argentina y se clasific&oacute; a 16avos de final.

La Lepra es el defensor de la Copa Argentina y se clasificó a 16avos de final.

Seguramente algunos cruces entre equipos que no disputen los playoffs del Torneo Apertura se jueguen el mes próximo, aunque también habrá que tener en cuenta el calendario de las copas Libertadores y Sudamericana.

Independiente Rivadavia, defensor del título y único equipo mendocino en carrera, jugará con Tigre; mientras que Boca y River irán respectivamente contra Sarmiento y Aldosivi.

De los 30 equipos de Primera quedaron eliminados Argentinos Juniors, Central Córdoba, Newell's, Estudiantes de Río Cuarto y el Lobo mendocino.

Los cruces confirmados de 16avos de final

  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Morón vs. Midland
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano
  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Talleres vs. Atlético Tucumán
  • Unión vs. Independiente
  • Platense vs. San Martín de San Juan
  • Estudiantes vs. Rosario Central
  • Barracas vs. Huracán
  • Defensa y Justicia vs. Racing
  • Instituto vs. Lanús
  • Banfield vs. San Martín de Tucumán
  • Boca vs. Sarmiento
  • Gimnasia La Plata vs. Acassuso
  • Vélez vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Los 32avos de final de la Copa Argentina

  • Independiente Rivadavia 2 - Estudiantes de Buenos Aires 1
  • Lanús 3 - Sarmiento de La Banda (S.E.) 1
  • Estudiantes de La Plata 3 - Ituzaingó 0
  • Argentinos Jrs. 1 (5) - F.C. Midland 1 (6)
  • Talleres 1 - Argentino de Merlo 0
  • Platense 1 - Argentino (Monte Maíz) 0
  • Dep. Riestra 1 - Deportivo Maipú 0
  • Barracas Ctral. 2 (4) - Temperley 2 (3)
  • Rosario Central 2 - Sp. Belgrano (S. Fco.) 0
  • Ctral. Córdoba (S.E.) 2 (4) - Gimnasia (Jujuy) 2 (5)
  • Aldosivi 3 - San Miguel 0
  • Tigre 2 - Claypole 0
  • River 1 - Cdad. de Bolívar 0
  • Boca 2 - Gimnasia de Chivilcoy 0
  • San Martín (S. Juan) 2 - Dep. Madryn 0
  • Godoy Cruz 0 - Deportivo Morón 1
  • San Lorenzo 5 - Deportivo Rincón 0
  • Atlético Tucumán 2 Sportivo Barracas 1
  • Banfield 3 - Real Pilar 0
  • Independiente 4 - Atenas (Río IV) 2
  • Belgrano (Cba.) 3 - At. de Rafaela 0
  • Racing Club 1- San Martín (Formosa) 0
  • Huracán 2 - Olimpo (B. Blanca) 1
  • Newell´s O. Boys 0 - Acassuso 2
  • Unión 2 - Agropecuario Arg 0
  • Def. y Justicia 2 - Chaco For Ever 1
  • Instituto 2 - Atlanta 0
  • Estudiantes (Río IV) 0 (3) - San Martín (Tucumán) 0 (4)
  • Vélez Sarsfield 4 - Dep. Armenio 1
  • Sarmiento (Junín) 1 - T. Suárez 0
  • Gimnasia La Plata 4 - Camioneros 1
  • Gimnasia y Esgrima 0 (3) - G. y Tiro (Salta) 0 (4)

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