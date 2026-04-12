Gimnasia y Esgrima empató con Platense como visitante y sumó un punto valioso

Gimnasia y Esgrima empató con Platense, en Vicente López. El Lobo perdía, pero sumó un punto de visitante.
El encuentro se jugó en el estadio Ciudad de Vicente López donde a los 14' el ex River Tomás Nasif puso en ventaja al dueño de casa y los 29' Facundo Lencioni igualó el encuentro.
El Lobo venía de ganarle a Vélez y se mantiene invicto en dos partidos desde que Darío Franco hizo su debut como entrenador tras la salida de Ariel Broggi.
El Blanquinegro se ubica en el puesto 12 con 13 puntos producto de 3 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.
En el final, pese a que estaba exhausto, Módica estuvo muy cerca de marcar el 2 a 1 en un contragolpe, pero finalmente el encuentro terminó igualado 1 a 1.
Pese a que Platense fue superior, Gimnasia encontró el empate en córner a través de Lencioni y desde el banco local hubo muchas quejas porque no se autorizaron dos cambios pedidos justo antes del gol visitante.
Darío Franco recurrió al banco de suplentes con los ingresos de Recalde, Cortez, O'Connor, Andrada y finalmente Simoni, pero el desarrollo no cambio y Platense estuvo muy cerca del segundo gol cuando Merlini reventó el travesaño.
Platense fue más que Gimnasia en la primera parte y justificó la victoria parcial. El Lobo tuvo la pelota, pero casi no generó jugadas de peligro y quedó muy descompensado atrás.
El Lobo salió a atacar en Vicente López y Platense encontró espacios para llegar al gol a través de Tomás Nasif.