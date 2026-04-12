Gimnasia y Esgrima empató con Platense como visitante y sumó un punto valioso

El Blanquinegro se ubica en el puesto 12 con 13 puntos producto de 3 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

Módica casi le da la victoria al Lobo

En el final, pese a que estaba exhausto, Módica estuvo muy cerca de marcar el 2 a 1 en un contragolpe, pero finalmente el encuentro terminó igualado 1 a 1.

Lencioni empató el partido

Pese a que Platense fue superior, Gimnasia encontró el empate en córner a través de Lencioni y desde el banco local hubo muchas quejas porque no se autorizaron dos cambios pedidos justo antes del gol visitante.

Embed APARECIÓ LENCIONI Y GIMNASIA MZA SE LO EMPATA A PLATENSE #LPFxTNTSports



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Franco metió cambios, pero el local casi marca el segundo

Darío Franco recurrió al banco de suplentes con los ingresos de Recalde, Cortez, O'Connor, Andrada y finalmente Simoni, pero el desarrollo no cambio y Platense estuvo muy cerca del segundo gol cuando Merlini reventó el travesaño.

Embed El PALO le dijo que NO a MERLINI para el 2-0 de Platense ante Gimnasia de Mendoza #LPFxTNTSports



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Platense fue más que Gimnasia y Esgrima en la primera parte

Platense fue más que Gimnasia en la primera parte y justificó la victoria parcial. El Lobo tuvo la pelota, pero casi no generó jugadas de peligro y quedó muy descompensado atrás.

gimnasia 5

Nasif marcó el 1 a 0 para el Calamar

El Lobo salió a atacar en Vicente López y Platense encontró espacios para llegar al gol a través de Tomás Nasif.

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