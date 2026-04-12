Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima empató con Platense como visitante y sumó un punto valioso

Gimnasia y Esgrima empató con Platense, en Vicente López. El Lobo perdía, pero sumó un punto de visitante.

Por UNO
El Lobo sumó en Vicente López.

El Lobo sumó en Vicente López.

Gimnasia y Esgrima empató con Platense, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura.

El encuentro se jugó en el estadio Ciudad de Vicente López donde a los 14' el ex River Tomás Nasif puso en ventaja al dueño de casa y los 29' Facundo Lencioni igualó el encuentro.

gimnasia 4
Lencioni hizo el gol de Gimnasia y Esgrima.

Lencioni hizo el gol de Gimnasia y Esgrima.

El Lobo venía de ganarle a Vélez y se mantiene invicto en dos partidos desde que Darío Franco hizo su debut como entrenador tras la salida de Ariel Broggi.

El Blanquinegro se ubica en el puesto 12 con 13 puntos producto de 3 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

Módica casi le da la victoria al Lobo

En el final, pese a que estaba exhausto, Módica estuvo muy cerca de marcar el 2 a 1 en un contragolpe, pero finalmente el encuentro terminó igualado 1 a 1.

Lencioni empató el partido

Pese a que Platense fue superior, Gimnasia encontró el empate en córner a través de Lencioni y desde el banco local hubo muchas quejas porque no se autorizaron dos cambios pedidos justo antes del gol visitante.

Embed

Franco metió cambios, pero el local casi marca el segundo

Darío Franco recurrió al banco de suplentes con los ingresos de Recalde, Cortez, O'Connor, Andrada y finalmente Simoni, pero el desarrollo no cambio y Platense estuvo muy cerca del segundo gol cuando Merlini reventó el travesaño.

Embed

Platense fue más que Gimnasia y Esgrima en la primera parte

Platense fue más que Gimnasia en la primera parte y justificó la victoria parcial. El Lobo tuvo la pelota, pero casi no generó jugadas de peligro y quedó muy descompensado atrás.

gimnasia 5

Nasif marcó el 1 a 0 para el Calamar

El Lobo salió a atacar en Vicente López y Platense encontró espacios para llegar al gol a través de Tomás Nasif.

Embed

Los 11 titulares del Lobo

lobo 1

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas