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Torneo Apertura

Diego Mondino y Gimnasia y Esgrima volverán a jugar en la cancha de Platense, un lugar donde hicieron historia

Gimnasia y Esgrima jugará este domingo de visitante frente a Platense, en la cancha donde Diego Mondino y los hincha del Lobo celebraron el ascenso a Primera el año pasado

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Diego Mondino, el referente de Gimnasia y Esgrima.

Diego Mondino, el referente de Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima tras la épica victoria ante Vélez se prepara para jugar ante Platense este domingo desde las 15, de visitante. Fue el mismo escenario donde el Lobo vivió un día inolvidable con el ascenso a Primera División, en la final que le ganó a Deportivo Madryn por penales, el 11 de octubre del año pasado.

Diego Mondino, referente del Lobo, desde el 2017 defiende la camiseta con un sentido de pertenencia y la gente lo reconoce. Uno de los jugadores que logró el ascenso ese día en la cancha de Platense habló con Ovación.

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Diego Mondino, el gran referente de Gimnasia y Esgrima. Desde 2017 que est&aacute; en el Lobo.

Diego Mondino, el gran referente de Gimnasia y Esgrima. Desde 2017 que está en el Lobo.

El gran referente de 31años aseguró: "La verdad que será algo muy lindo volver a un estadio donde conseguimos un logro muy importante para el club. Seguramente va a ser muy emocionante para varios de los jugadores que venimos del proceso anterior".

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Diego Mondino es uno de los jugadores más queridos por los hinchas del Lobo.

Diego Mondino es uno de los jugadores más queridos por los hinchas del Lobo.

Diego Mondino y la gran victoria ante Vélez

Diego Mondino se refirió al gran triunfo ante Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, en un partido donde el Lobo lo perdía 2 a 0 y lo dio vuelta. "Fue una victoria muy importante por la manera que pudimos sobreponernos a la adversidad. Fuimos a buscar el partido, golpeamos en los momentos justos y nos quedamos con una victoria; me quedo con la valentía que tuvo el equipo que a pesar de ir perdiendo se levantó y consiguió un buen triunfo".

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Diego Mondino estaba con su familia el d&iacute;a del ascenso a Primera Divisi&oacute;n en la cancha de Platense.

Diego Mondino estaba con su familia el día del ascenso a Primera División en la cancha de Platense.

Con respecto al recorrido que ha tenido Gimnasia y Esgrima en este torneo Apertura, opinó: "El análisis que hago es que estamos en un proceso de construcción, de conocer la categoría, con dos procesos, primero con Ariel Broggi y ahora con Darío Franco. Sabemos que es difícil el camino, estamos muy entusiasmados y queremos seguir creciendo como equipo y continuar sumando puntos".

El desafío de jugar en Primera División

Diego Mondino se refirió a la experiencia de jugar en Primera División y aseguró: "Es un gran desafío, desde que me sumé al club en el 2017 luché para poder llegar con Gimnasia y Esgrima a Primera. Disfruto mucho que el club pueda estar en la máxima categoría y aprovecho los minutos que me toca jugar, quiero seguir creciendo en lo personal".

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