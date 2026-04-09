Diego Mondino y Gimnasia y Esgrima volverán a jugar en la cancha de Platense, un lugar donde hicieron historia

mondino.gimnasia y esgrima uno....... Diego Mondino es uno de los jugadores más queridos por los hinchas del Lobo.

Diego Mondino y la gran victoria ante Vélez

Diego Mondino se refirió al gran triunfo ante Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, en un partido donde el Lobo lo perdía 2 a 0 y lo dio vuelta. "Fue una victoria muy importante por la manera que pudimos sobreponernos a la adversidad. Fuimos a buscar el partido, golpeamos en los momentos justos y nos quedamos con una victoria; me quedo con la valentía que tuvo el equipo que a pesar de ir perdiendo se levantó y consiguió un buen triunfo".

Diego Mondino Diego Mondino estaba con su familia el día del ascenso a Primera División en la cancha de Platense.

Con respecto al recorrido que ha tenido Gimnasia y Esgrima en este torneo Apertura, opinó: "El análisis que hago es que estamos en un proceso de construcción, de conocer la categoría, con dos procesos, primero con Ariel Broggi y ahora con Darío Franco. Sabemos que es difícil el camino, estamos muy entusiasmados y queremos seguir creciendo como equipo y continuar sumando puntos".

El desafío de jugar en Primera División

Diego Mondino se refirió a la experiencia de jugar en Primera División y aseguró: "Es un gran desafío, desde que me sumé al club en el 2017 luché para poder llegar con Gimnasia y Esgrima a Primera. Disfruto mucho que el club pueda estar en la máxima categoría y aprovecho los minutos que me toca jugar, quiero seguir creciendo en lo personal".