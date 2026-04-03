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Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima sumó más que 3 puntos: cómo quedó el Lobo en el Apertura, la tabla anual y los promedios

Gimnasia y Esgrima logró un triunfo épico ante el puntero Vélez y sumó 3 puntos muy valiosos en su objetivo de alejarse de los puestos de descenso.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El Lobo y un triunfazo ante el puntero.

El Lobo y un triunfazo ante el puntero.

Foto: Martín Pravata/UNO

Gimnasia y Esgrima logró un triunfo épico ante el puntero Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie, y sumó 3 puntos muy valiosos en su objetivo de alejarse de los puestos de descenso.

El Lobo no solo dio vuelta un partido histórico sino que volvió al triunfo después de 7 partidos sin ganar con dos derrotas al hilo y volvió a ganar de local algo que no hacía desde la 4ta fecha ante Instituto (1-0) el pasado 8 de febrero.

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Gimnasia y Esgrima resucitó en el viernes santo ante Vélez.

Gimnasia y Esgrima resucitó en el viernes santo ante Vélez.

Con la victoria Gimnasia y Esgrima llegó a 12 puntos en 12 fechas del Torneo Apertura (ganó 3, empató 3 y perdió 6) ocupa el puesto 11 en el Grupo A y faltando 4 fechas está a solo 3 puntos de la zona de clasificación a los playoffs.

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En cuanto a la lucha por el descenso, el Lobo tiene 1 punto de promedio y ocupa el puesto 28 por encima de Aldosivi (0,884) y Estudiantes de Río Cuarto (0,364), mientras que en la tabla anual está 23 y con 12 unidades mantiene distancia sobre los últimos que son Riestra (7), Newell's (6), Aldosivi (5) y Estudiantes de Río Cuarto (4).

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La derrota, segunda consecutiva, de Vélez puso en peligro la punta ya que con 22 puntos podía ser superado en esta fecha por Estudiantes (21) que perdió con San Lorenzo.

Gimnasia y Esgrima mantuvo su invicto ante Vélez

Gimnasia y Esgrima y Vélez volvieron a jugar entre sí este viernes santo después de haberse enfrentado en 3 ocasiones en los viejos Nacionales con un triunfo del blanquinegro y dos empates.

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El 3 a 2 de este viernes es el segundo triunfo seguido del Lobo ya que la última vez que habían jugado fue el 12 de noviembre de 1975 y el Lobo ganó 3 a 1 de visitante con dos goles de penal de Alfredo Letanú y uno de Oscar Palavecino.

Un mes de alta exigencia para Gimnasia y Esgrima

Al Lobo le quedan dos partidos de local en el Torneo Apertura: con Lanús el próximo lunes 20 de abril a las 21. 45 y el partido postergado de la 9na fecha con Defensa y Justicia que se jugará a comienzos de mayo.

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El Lobo tendrá un mes de abril con mucha exigencia ya que deberá jugar con Platense el domingo 12, por Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro el miércoles 15, ambos en Buenos Aires, y el clásico con Independiente Rivadavia en el Gargangini el domingo 26 de abril.

Lo que viene para el Lobo en el mes de abril

  • Domingo 12/4 a las 15 vs. Platense (V) Torneo Apertura
  • Miércoles 15/4 14.10 vs Gimnasia y Tiro (Estudiantes de Caseros) 32vos de final Copa Argentina
  • Lunes 20/4 a las 21.45 vs. Lanús (L) Torneo Apertura
  • Domingo 26/4 a las 15 vs. Independiente Rivadavia (V) Torneo Apertura

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