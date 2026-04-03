Gimnasia y Esgrima sumó más que 3 puntos: cómo quedó el Lobo en el Apertura, la tabla anual y los promedios

Embed - Festejo de los hinchas del Lobo

En cuanto a la lucha por el descenso, el Lobo tiene 1 punto de promedio y ocupa el puesto 28 por encima de Aldosivi (0,884) y Estudiantes de Río Cuarto (0,364), mientras que en la tabla anual está 23 y con 12 unidades mantiene distancia sobre los últimos que son Riestra (7), Newell's (6), Aldosivi (5) y Estudiantes de Río Cuarto (4).

gimnasia 6 Foto: Martín Pravata/UNO

La derrota, segunda consecutiva, de Vélez puso en peligro la punta ya que con 22 puntos podía ser superado en esta fecha por Estudiantes (21) que perdió con San Lorenzo.

Gimnasia y Esgrima mantuvo su invicto ante Vélez

Gimnasia y Esgrima y Vélez volvieron a jugar entre sí este viernes santo después de haberse enfrentado en 3 ocasiones en los viejos Nacionales con un triunfo del blanquinegro y dos empates.

Embed - EL LOBO SE LO DIO VUELTA AL FORTÍN EN UN PARTIDAZO DEL APERTURA | Gimnasia (M) 3-2 Vélez | RESUMEN

El 3 a 2 de este viernes es el segundo triunfo seguido del Lobo ya que la última vez que habían jugado fue el 12 de noviembre de 1975 y el Lobo ganó 3 a 1 de visitante con dos goles de penal de Alfredo Letanú y uno de Oscar Palavecino.

Un mes de alta exigencia para Gimnasia y Esgrima

Al Lobo le quedan dos partidos de local en el Torneo Apertura: con Lanús el próximo lunes 20 de abril a las 21. 45 y el partido postergado de la 9na fecha con Defensa y Justicia que se jugará a comienzos de mayo.

gimnasia 5 Foto: Martín Pravata/UNO

El Lobo tendrá un mes de abril con mucha exigencia ya que deberá jugar con Platense el domingo 12, por Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro el miércoles 15, ambos en Buenos Aires, y el clásico con Independiente Rivadavia en el Gargangini el domingo 26 de abril.

Lo que viene para el Lobo en el mes de abril