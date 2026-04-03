Gimnasia, épico: el Lobo estaba para el cachetazo y terminó ganándole 3-2 a Vélez

Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima se reencontró con su público en el Víctor Legrotaglie. Martín Pravata / Diario UNO

De esta manera el Mensana consiguió romper la racha de siete partidos al hilo sin poder sumar de a tres. Además, abrochó el segundo triunfo en el Víctor Legrotaglie en lo que va de la temporada.

Vélez pegó primero

Apenas dos minutos y medio pasaron para que el marcador se modificara. Vélez salió prolijo desde el fondo y, pasando mitad de cancha, apretó el acelerador.

Elías Gómez llegó al fondo, entró al área y no se apuró. El lateral izquierdo se tomó un tiempo más y tiró el centro hacia atrás para la llegada de Florián Monzón, quien de zurda la puso al ángulo. Nada tuvo para hacer César Rigamonti.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040128662192656757&partner=&hide_thread=false AH BUENO QUÉ GOLAZO DE MONZÓN PARA EL 1-0 DE VÉLEZ EN EL ARRANQUE #LPFxTNTSports



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Gimnasia intentó responder y tras sacar del medio, tuvo su primera chance de gol. Fue un cabezazo de Agustín Módica que terminó en las manos de Alvaro Montero.

A los 10 minutos, la visita volvió a pegar. La pared entre Manuel Lanzini y el chileno Diego Valdes culminó con la definición mano a mano del ex River, quien no falló a la hora de enfrentar a Rigamonti.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040130970800583103&partner=&hide_thread=false LANZINI Y OTRO GOLAZO PARA EL 2-0 DE VÉLEZ ANTE GIMNASIA DE MENDOZA #LPFxTNTSports



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Llegando al cuarto de hora, Vélez tuvo para hacer el tercero y comenzar a liquidar el encuentro. Valdes lo dejó solo a Monzón, quien terminó mandando la pelota varios metros por encima del travesaño.

Con más ímpetu que buen fútbol, Gimnasia buscó acortar diferencias en el tanteador. Llegando a la media hora de juego, el equipo de Darío Franco tuvo las más claras en otro cabezazo de Módica (que fue despejado al córner por Emanuel Mammana) y dos remates de media distancia de Brian Andrada y Ulises Sánchez.

Gimnasia Vélez Martín Pravata / Diario UNO

A los 35' llegó una nueva posibilidad para el dueño de casa. Facundo Lencioni recibió en tres cuartos de cancha, contró de zurda y en el mismo movimiento comenzó a encarar hacia el arco rival. Su remate, desde la medialuna del área, se fue cerquita del palo derecho de Montero.

Cuando se jugaba el tiempo adicionado, llegó el merecido descuento para Gimnasia. Un tiro libre preciso de Lencioni encontró la cabeza de Ezequiel Muñoz, quien entró a la carrera y cabeceó cambiando la trayectoria del balón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040139185642782760&partner=&hide_thread=false DESCUENTA MUÑOZ PARA GIMNASIA DE MENDOZA SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO #LPFxTNTSports



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El Lobo lo dio vuelta en un partido épico

Gimnasia saltó al campo de juego con una cara totalmente distinta a la de los primeros minutos de juego. Su versión se asimiló a la que mostró en la recta final de la primera etapa, donde comenzó a ser superior a su rival.

Un cabezazo de Diego Mondino, un débil remate de Ignacio Sabatini (que ingresó en el complemento) y otro disparo de Facundo Lencioni fueron las más claras para los de Darío Franco.

A los 35', y una vez más en el botín zurdo de Facundo Lencioni, Gimnasia se acercó al empate. La pelota fue desviada al córner por el arquero de Vélez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040153023700213919&partner=&hide_thread=false CABEZAZO LETAL DE MÓDCA Y GIMNASIA MZA SE LO EMPATA 2-2 A VÉLEZ #LPFxTNTSports



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De ese tiro de esquina llegó la merecida igualdad para Gimnasia. Lencioni, desde el tiro de esquina, se la puso en la cabeza a un Agustín Módica que se sacó la espina de los dos testazos anteriores en los que no había podido convertir.

Y lo que terminó sucediendo, se veía venir. De tanto ir, el equipo de Darío Franco borró los malos primeros minutos, fue protagonista y comenzó a merecer el triunfo. Este lo alcanzó en el último suspiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040156869138714751&partner=&hide_thread=false GOL EN CONTRA DE MAMMANA Y GIMNASIA MZA SE LO DIO VUELTA A VÉLEZ EN LA ÚLTIMA #LPFxTNTSports



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Sabatini encaró por derecha, dejó en el camino a Elías Gómez y tiró el centro atrás. La pelota pegó en Mammana y entró suave, como pidiendo permiso. El desahogo fue total.

Gimnasia cortó de esta manera su racha de siete partidos al hilo sin sumar de a tres y, además, consechó su segunda victoria en condición de local en lo que va del Torneo Apertura.

Datos del partido