Cuándo es el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima por la fecha 16 del Torneo Apertura

El lunes 20 de abril a las 17.15 la Lepra jugará con Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires, y luego será el clásico ante Gimnasia, en el Parque.

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Los partidos de Gimnasia y Esgrima en las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Apertura

Antes del clásico ante la Lepra, el Lobo será anfitrión de Vélez el viernes 3 de abril a las 15 y el domingo 12 de abril volverá a la cancha de Platense, donde logró el ascenso el año pasado, para jugar a las 15 ante el Calamar.

La previa del clásico para Gimnasia y Esgrima será lunes 20 de abril a las 21.45, ante Lanús, en el Víctor Legrotaglie.

Las fechas 13 a 16 del Torneo Apertura

Fecha 13

Miércoles 1° de abril

20.00 Lanús – Platense (TNT Sports)

Jueves 2 de abril

15.00 Barracas Central – Sarmiento (ESPN Premium)

17.30 Tigre – Ind. Rivadavia (TNT Sports)

20.30 Talleres – Boca (ESPN Premium)

Viernes 3 de abril

15.00 Gimnasia y Esgrima – Vélez (TNT Sports)

17.15 Unión – Deportivo Riestra (TNT Sports)

19.30 San Lorenzo – Estudiantes (ESPN Premium)

Sábado 4 de abril

13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)

17.30 Independiente – Racing (TNT Sports/ ESPN Premium)

21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán (TNT Sports)

Domingo 5 de abril

15.30 Gimnasia – Huracán (ESPN Premium)

18.00 River – Belgrano (TNT Sports)

20.30 Central Córdoba – Newell’s (ESPN Premium)

Lunes 6 de abril

19.00 Argentinos – Banfield (ESPN Premium)

21.15 Instituto – Defensa y Justicia (TNT Sports)

Fecha 14

Viernes 10 de abril

21.00 Belgrano -Aldosivi (TNT Sports)

Sábado 11 de abril

15.00 Deportivo Riestra – Instituto (TNT Sports)

17.15 Estudiantes – Unión (TNT Sports)

17.15 Ind. Rivadavia – Argentinos (ESPN Premium)

19.30 Boca – Independiente (TNT Sports)

21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central (ESPN Premium)

Domingo 12 de abril

15.00 Newell’s – San Lorenzo (ESPN Premium)

15.00 Platense – Gimnasia y Esgrima (TNT Sports)

17.30 Atlético Tucumán – Tigre (ESPN Premium)

17.30 Huracán – Rosario Central (TNT Sports)

20.00 Racing – River (ESPN Premium)

Lunes 13 de abril

16.30 Sarmiento – Gimnasia (TNT Sports)

16.30 Defensa y Justicia – Talleres (ESPN Premium)

19.00 Lanús – Banfield (ESPN Premium)

21.30 Vélez – Central Córdoba (TNT Sports)

Fecha 15

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s (ESPN Premium)

Sábado 18 de abril

15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)

17.15 Instituto – Estudiantes (TNT Sports)

19.30 Independiente – Defensa y Justicia (ESPN Premium)

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán (TNT Sports)

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing (TNT Sports)

17.00 River – Boca (ESPN Premium/ TNT Sports)

20.30 Rosario Central – Sarmiento (ESPN Premium)

20.30 Talleres – Deportivo Riestra (TNT Sports)

Lunes 20 de abril

15.00 Barracas Central – Belgrano (ESPN Premium)

17.15 Central Córdoba – Platense (TNT Sports)

17.15 Banfield – Ind. Rivadavia (ESPN Premium)

19.30 San Lorenzo – Vélez (TNT Sports)

21.45 Gimnasia y Esgrima – Lanús (ESPN Premium)

21.45 Tigre – Huracán (TNT Sports)

Fecha 16

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca (ESPN Premium)

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente (ESPN Premium)

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central (TNT Sports)

19.15 Lanús – Central Córdoba (ESPN Premium)

21.30 Racing – Barracas Central (TNT Sports)

Sábado 25 de abril

14.00 Platense – San Lorenzo (ESPN Premium)

17.00 Estudiantes – Talleres (TNT Sports)

19.15 Sarmiento – Tigre (ESPN Premium)

21.30 River – Aldosivi (TNT Sports)

Domingo 26 de abril

15.00 Ind. Rivadavia – Gimnasia y Esgrima

17.30 Newell’s – Instituto (TNT Sports)

17.30 Belgrano – Gimnasia (ESPN Premium)

20.00 Atlético Tucumán – Banfield (ESPN Premium)

Lunes 27 de abril