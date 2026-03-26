Cuándo es el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima por la fecha 16 del Torneo Apertura

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya tienen días y horarios para las fechas 13, 14, 15 y 16 del Torneo Apertura, pero sobre todo para disputar el clásico mendocino en la Primera División del fútbol argentino.
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya tienen días y horarios para las fechas 13, 14, 15 y 16 del Torneo Apertura, pero sobre todo para el clásico mendocino en Primera División.
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya tienen días y horarios para las fechas 13, 14, 15 y 16 del Torneo Apertura, pero sobre todo para disputar el clásico mendocino en la Primera División del fútbol argentino.
La Lepra recibirá al Lobo el domingo 26 de abril a las 15, en el Bautista Gargantini, según la programación anunciada este jueves por la Liga Profesional de Fútbol.
Tras el parate por la Fecha FIFA, y en paralelo a su participación en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia volverá a jugar el jueves 2 de abril a las 17.30 ante Tigre, en Victoria, el sábado 11 de abril a las 17.15 será local ante Argentinos Juniors.
El lunes 20 de abril a las 17.15 la Lepra jugará con Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires, y luego será el clásico ante Gimnasia, en el Parque.
Antes del clásico ante la Lepra, el Lobo será anfitrión de Vélez el viernes 3 de abril a las 15 y el domingo 12 de abril volverá a la cancha de Platense, donde logró el ascenso el año pasado, para jugar a las 15 ante el Calamar.
La previa del clásico para Gimnasia y Esgrima será lunes 20 de abril a las 21.45, ante Lanús, en el Víctor Legrotaglie.
Fecha 13
Miércoles 1° de abril
Jueves 2 de abril
Viernes 3 de abril
Sábado 4 de abril
Domingo 5 de abril
Lunes 6 de abril
Fecha 14
Viernes 10 de abril
Sábado 11 de abril
Domingo 12 de abril
Lunes 13 de abril
Fecha 15
Viernes 17 de abril
Sábado 18 de abril
Domingo 19 de abril
Lunes 20 de abril
Fecha 16
Jueves 23 de abril
Viernes 24 de abril
Sábado 25 de abril
Domingo 26 de abril
Lunes 27 de abril