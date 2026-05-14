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Show y goles de Messi para la victoria de Inter Miami por 5 a 3 sobre Cincinnati

Lionel Messi volvió a ser figura en la victoria del Inter Miami ante Cincinnati por la MLS

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lionel Messi marcó dos goles en la victoria del Inter Miami. 

Lionel Messi marcó dos goles en la victoria del Inter Miami. 

Lionel Messi volvió a ser figura determinante en el Inter Miami. Las Garzas vencieron 5 a 3 a Cincinnati por decimotercera fecha la MLS, y el capitán de la Selección argentina marcó un doblete para darle el triunfo al elenco de Florida en el TQL Stadium.

El show de Lionel Messi en la goleada del Inter Miami

Lionel Messi abrió el marcador, a los 24 minutos de juego, tras un errático despeje de Matt Miazga. La Pulga aprovechó el rebote y puso en ventaja al Inter Miami promediando la primera etapa.

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El segundo tanto llegó de la mano de su compañero de la Selección argentina, Rodrigo De Paul. Fue a los 10 minutos del complemento cuando el Motorcito cruzó un centro desde la derecha y Lionel Messi llegó al área para conectar y concretar el 2 a 2.

Sobre el final de un atrapante partido, Lionel Messi volvió a aparecer cuando su equipo lo requirió. El global en el marcador estaba 4-3 en favor de las Garzas cuando Mateo Silvetti habilitó desde la izquiera al capitán. El 10 entró al área y empujó la pelota con su pierna "menos hábil", la derecha. El balón rebotó en el guardameta de Cincinnati y entró. Era el hat-trick del rosarino pero el gol finalmente fue convalidado como en contra por parte del arquero Celentano. Para Cincinnati, convirtieron Kévin Denkey (de penal), Pavel Bucha y el brasileño Evander.

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Messi, figura del Inter Miami

Con el doblete ante Cincinnati, Lionel Messi llegó a los 11 goles en Inter Miami en esta temporada y alcanzó los 909 goles en su carrera.

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