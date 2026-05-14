Show y goles de Messi para la victoria de Inter Miami por 5 a 3 sobre Cincinnati

El segundo tanto llegó de la mano de su compañero de la Selección argentina, Rodrigo De Paul. Fue a los 10 minutos del complemento cuando el Motorcito cruzó un centro desde la derecha y Lionel Messi llegó al área para conectar y concretar el 2 a 2.

Sobre el final de un atrapante partido, Lionel Messi volvió a aparecer cuando su equipo lo requirió. El global en el marcador estaba 4-3 en favor de las Garzas cuando Mateo Silvetti habilitó desde la izquiera al capitán. El 10 entró al área y empujó la pelota con su pierna "menos hábil", la derecha. El balón rebotó en el guardameta de Cincinnati y entró. Era el hat-trick del rosarino pero el gol finalmente fue convalidado como en contra por parte del arquero Celentano. Para Cincinnati, convirtieron Kévin Denkey (de penal), Pavel Bucha y el brasileño Evander.

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Messi, figura del Inter Miami

Con el doblete ante Cincinnati, Lionel Messi llegó a los 11 goles en Inter Miami en esta temporada y alcanzó los 909 goles en su carrera.