D’Onofrio salió con los tapones de punta en la previa de River - Rosario Central: "Es increíble"

El partido entre River y Rosario Central ya se juega fuera de las canchas

Las suspicacias, la desconfianza y las polémicas están a la orden del día en todo lo que representa Rosario Central; o al menos así se está viviendo en el último tiempo con el Canalla desde que Ángel Di María decidió retornar al equipo de sus amores para retirarse frente a su público.

El descontento de algunos equipos de la Liga Profesional sobre el trato para con Di María comenzó cuando en 2025 se decidió premiar al conjunto rosarino con el título de la Liga Profesional 2025 ya que lideró la Tabla Anual, una distinción que no había sido informada con anticipación; es decir, los protagonistas del fútbol argentino no sabían que estaba en juego.

Además, ciertos sectores manifiestan que el delantero campeón del mundo goza de ciertos "permitidos" y "contemplaciones" de parte del cuerpo arbitral, por lo que los partidos de Rosario Central son analizados casi con una lupa.

Ahora los encuentros no se limitan a los 90 minutos reglamentarios, porque la previa y el postpartido también se juegan en las redes sociales: así lo hicieron Ángel Di María y Diego Milito tras el triunfo Canalla, y Rodolfo D’Onofrio se sumó con una publicación que no pasó desapercibida.

Rodolfo-Donofrio-River Rodolfo D’Onofrio fue el presidente de River en una época dorada.

Rodolfo D’Onofrio calentó la previa de River - Rosario Central

Pasadas las 12 de la noche del miércoles el ex presidente de River se expresó en su cuenta de X (ex Twitter) y agregó su cuota de combustible en un fuego que está muy lejos de apagarse: "Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central".

Con estas palabras D’Onofrio marcó la cancha en la previa del partido entre el Millo y los Canallas, evidenciando una clara postura en contra de la actual dirigencia de la AFA mientras que agregó sobre la victoria de Rosario Central: "Es increíble".

Embed Despues de lo que vi en el partido en Rosario, mas quw nunca la guardia alta para el sabado contra Rosario Central.

Es increible !!!!!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) May 14, 2026

El último antecedente entre ambos conjuntos se produjo el 1 de febrero de 2026 cuando Rosario Central recibió en el Gigante de Arroyito a River en el empate sin goles correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura.