¿Tenés la app Mi Argentina? Ahora incluye recetas electrónicas y activar la opción es muy fácil

Nuevos tiempos. La receta electrónica se implementará en un futuro y es parte de la modernización del Estado.Foto: Nicolás Galuya / Diario UNO. Las recetas electrónicas entran en el sistema Mi Argentina. Imagen ilustrativa.

La implementación forma parte del avance de la digitalización del sistema sanitario argentino, que en los últimos años comenzó a incorporar herramientas electrónicas para simplificar trámites, mejorar el acceso a tratamientos y reducir el uso de documentación en papel.

Para visualizar las recetas electrónicas dentro de Mi Argentina, primero es necesario habilitar el servicio correspondiente desde la aplicación. El procedimiento:

Ingresar a la sección “suscribir servicios”

Luego acceder al apartado Salud

Buscar “recetas electrónicas”

seleccionar “agregar”

Finalmente hacer clic en “adherir servicio”

Apps-busqueda-de-trabajo-Argentina.jpg En la app Mi Argentina se puede consultar desde el celular las recetas electrónicas y prescripciones médicas. Imagen ilustrativa.

Una vez completados esos pasos, los usuarios podrán ingresar desde el botón Salud de la pantalla principal y acceder a la sección Receta Electrónica, donde aparecerán las prescripciones disponibles.

Desde el Gobierno destacaron que el nuevo esquema "busca fortalecer la interoperabilidad entre las plataformas de prescripción médica, los repositorios digitales y Mi Argentina mediante estándares internacionales de intercambio de información sanitaria".

Además, remarcaron que el sistema incorpora protocolos de seguridad y mecanismos de trazabilidad para proteger la confidencialidad de los datos. Según se informó, únicamente el titular de la receta podrá acceder a esa información desde su cuenta personal.