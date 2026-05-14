El Ministerio de Salud de la Nación incorporó el sistema de receta electrónica a la aplicación Mi Argentina, una medida que permitirá a los usuarios consultar desde el celular las prescripciones médicas emitidas a través de plataformas registradas oficialmente.
¿Tenés la app Mi Argentina? Ahora incluye recetas electrónicas y activar la opción es muy fácil
Mi Argentina suma las recetas electrónicas y ahora se pueden ver las prescripciones médicas desde el celular. El paso a paso
La nueva función habilita el acceso a las recetas generadas en los últimos 60 días mediante plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS). El objetivo es centralizar la información sanitaria y facilitar el seguimiento de tratamientos sin necesidad de contar con recetas impresas.
El funcionamiento del sistema se apoya en la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un identificador nacional que permite localizar cada prescripción de manera precisa y segura. Según explicó el Ministerio de Salud, este mecanismo evita duplicaciones y vincula cada receta con el CUIL del paciente.
La implementación forma parte del avance de la digitalización del sistema sanitario argentino, que en los últimos años comenzó a incorporar herramientas electrónicas para simplificar trámites, mejorar el acceso a tratamientos y reducir el uso de documentación en papel.
Para visualizar las recetas electrónicas dentro de Mi Argentina, primero es necesario habilitar el servicio correspondiente desde la aplicación. El procedimiento:
- Ingresar a la sección “suscribir servicios”
- Luego acceder al apartado Salud
- Buscar “recetas electrónicas”
- seleccionar “agregar”
- Finalmente hacer clic en “adherir servicio”
Una vez completados esos pasos, los usuarios podrán ingresar desde el botón Salud de la pantalla principal y acceder a la sección Receta Electrónica, donde aparecerán las prescripciones disponibles.
Desde el Gobierno destacaron que el nuevo esquema "busca fortalecer la interoperabilidad entre las plataformas de prescripción médica, los repositorios digitales y Mi Argentina mediante estándares internacionales de intercambio de información sanitaria".
Además, remarcaron que el sistema incorpora protocolos de seguridad y mecanismos de trazabilidad para proteger la confidencialidad de los datos. Según se informó, únicamente el titular de la receta podrá acceder a esa información desde su cuenta personal.