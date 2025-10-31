Mi Argentina: cómo ver la licencia de conducir en el celular con la app

licencia de conducir, cambios, carnet.jpg Quienes tienen licencia de conducir físicas vigentes pueden usarlas.

El actual procedimiento permite realizar todo el trámite de manera remota, desde la validación de identidad hasta el examen psicofísico, que se gestiona mediante profesionales habilitados.

Si ya tenés una licencia nacional de conducir, se puede acceder a la versión digital en la app Mi Argentina siguiendo estos pasos:

Descargar la aplicación Mi Argentina.

Crear una cuenta y validar identidad.

Acceder a la licencia digital.

Cómo se renueva la licencia de conducir digital

La renovación y/o ampliación de la licencia de conducir se realiza de manera remota con el usuario de Mi Argentina, el mismo permite validar datos personales, seleccionar el tipo de trámite a efectuar, pagar las boletas correspondientes y elegir prestadores habilitados para realizar los exámenes y cursos requeridos.

La licencia de conducir digital se emite automáticamente una vez finalizados los pasos obligatorios. Para obtener la versión física, se debe contactar al Centro Emisor de Licencias correspondiente a la jurisdicción.

Para realizar el trámite, se debe:

Ingresar a la plataforma.

Validar datos personales.

Seleccionar el trámite a realizar: renovación y/o ampliación de licencia (si se elige la licencia profesional, indicar si es para transporte interjurisdiccional.)

Abonar las boletas del trámite elegido a través de las opciones disponibles.

Elegir los prestadores para hacer los cursos y exámenes requeridos según la licencia que estés tramitando.

Tanto los exámenes de salud (psicofísico) como los cursos, una vez que estén aprobados, los resultados serán cargados en sistema por los prestadores, sin necesidad de ser presentados por los ciudadanos.

Una vez finalizado el trámite se obtiene la licencia de conducir digital en Mi Argentina.