El tren que parece recorrer Marte: la histórica locomotora a vapor que sigue funcionando desde 1875

tren marte 3 El tren funciona desde 1875 y sigue en la preferencia de la gente por su atractivo paisajístico. Foto: Parque Minero de Riotinto

La formación histórica conserva vagones de madera reconstruidos a partir de planos originales del siglo XIX, mientras el humo del carbón y el silbato de la locomotora completan una experiencia que mezcla patrimonio industrial y turismo de naturaleza.

El recorrido a vapor cubre aproximadamente 10 kilómetros ida y vuelta y permite observar desde cerca las antiguas explotaciones mineras que marcaron el desarrollo económico de la región durante más de un siglo.

Un viaje en tren entre humo, hierro y montañas coloradas

El Parque Minero de Riotinto, considerado el primer destino turístico industrial de España, ofrece además otros espacios vinculados a la actividad minera. Entre ellos se destacan el Museo Minero, dedicado a la historia de la explotación en la zona; la gigantesca mina a cielo abierto Corta Atalaya; y la Mina Peña de Hierro, que incluye galerías y miradores naturales.

Otro de los puntos más visitados es Casa 21, una residencia de estilo victoriano donde vivían antiguos directivos británicos vinculados a la actividad minera. La vivienda conserva mobiliario original y recrea cómo era la vida cotidiana durante aquella época.

tren marte 2 El Parque Minero de Riotinto, considerado el primer destino turístico industrial de España. Foto: Parque Minero Riotinto.

El parque también organiza propuestas especiales como “Marte en la Tierra”, enfocada en recorrer escenarios naturales similares al planeta rojo, y Riotinto Experience, un circuito en vehículos 4x4 por sectores mineros.

Aunque el ferrocarril turístico funciona gran parte del año con locomotoras diésel, la experiencia auténtica a vapor solo se realiza los primeros domingos de cada mes entre noviembre y abril. El próximo viaje destacado estaba previsto para el 2 de noviembre.

Los valores actuales arrancan en 11 euros para adultos en el acceso básico al tren turístico. También existen paquetes más completos: uno de 11 euros que incorpora Casa 21 y Corta Atalaya, y otro de 26 euros que suma el Museo Minero y la Mina Peña de Hierro.

Con casi 150 años de historia, el tren de Riotinto continúa transformando un antiguo circuito industrial en una de las experiencias turísticas más originales de España.