Existe una excursión ferroviaria que transporta a los visitantes a otro tiempo… y casi a otro planeta. Se trata del histórico tren minero del Parque Minero de Riotinto, una locomotora a vapor que funciona desde 1875 y atraviesa paisajes rojizos que muchos comparan con la superficie de Marte. Todo esto ocurre en la provincia española de Huelva.
El tren que parece recorrer Marte: la histórica locomotora a vapor que sigue funcionando desde 1875
Un antiguo ferrocarril atraviesa montañas rojizas y paisajes mineros que recuerdan al planeta rojo. La experiencia de ese tren combina historia, turismo y escenarios únicos
La protagonista del recorrido es “La 14”, considerada la locomotora a vapor más antigua de España aún en funcionamiento. El servicio turístico recorre antiguas vías ferroviarias utilizadas durante décadas para trasladar minerales desde las minas hasta el puerto de Huelva, en Andalucía.
El atractivo no reside solamente en la historia ferroviaria. El entorno natural de Riotinto sorprende por su apariencia extrema: montañas rojas, terrenos erosionados y relieves minerales crean un escenario que remite al imaginario marciano. De hecho, el lugar suele ser definido por turistas y especialistas como uno de los paisajes más singulares de Europa.
La formación histórica conserva vagones de madera reconstruidos a partir de planos originales del siglo XIX, mientras el humo del carbón y el silbato de la locomotora completan una experiencia que mezcla patrimonio industrial y turismo de naturaleza.
El recorrido a vapor cubre aproximadamente 10 kilómetros ida y vuelta y permite observar desde cerca las antiguas explotaciones mineras que marcaron el desarrollo económico de la región durante más de un siglo.
Un viaje en tren entre humo, hierro y montañas coloradas
El Parque Minero de Riotinto, considerado el primer destino turístico industrial de España, ofrece además otros espacios vinculados a la actividad minera. Entre ellos se destacan el Museo Minero, dedicado a la historia de la explotación en la zona; la gigantesca mina a cielo abierto Corta Atalaya; y la Mina Peña de Hierro, que incluye galerías y miradores naturales.
Otro de los puntos más visitados es Casa 21, una residencia de estilo victoriano donde vivían antiguos directivos británicos vinculados a la actividad minera. La vivienda conserva mobiliario original y recrea cómo era la vida cotidiana durante aquella época.
El parque también organiza propuestas especiales como “Marte en la Tierra”, enfocada en recorrer escenarios naturales similares al planeta rojo, y Riotinto Experience, un circuito en vehículos 4x4 por sectores mineros.
Aunque el ferrocarril turístico funciona gran parte del año con locomotoras diésel, la experiencia auténtica a vapor solo se realiza los primeros domingos de cada mes entre noviembre y abril. El próximo viaje destacado estaba previsto para el 2 de noviembre.
Los valores actuales arrancan en 11 euros para adultos en el acceso básico al tren turístico. También existen paquetes más completos: uno de 11 euros que incorpora Casa 21 y Corta Atalaya, y otro de 26 euros que suma el Museo Minero y la Mina Peña de Hierro.
Con casi 150 años de historia, el tren de Riotinto continúa transformando un antiguo circuito industrial en una de las experiencias turísticas más originales de España.