El año soñado de Diego Mondino con Gimnasia y Esgrima

Diego Mondino reconoció: "Pudimos lograr el objetivo y ahora estamos preparándonos para lo que viene que es muy importante. Todos los días nos acordamos del momento inolvidable cuando logramos el ascenso. Somos pocos los jugadores que hemos quedado. Ahora ya mantenemos el foco en lo que viene, estamos entrenando de una gran manera", reveló el zaguero central.

Diego Mondino siente un cariño especial por el Lobo, donde logró dos ascensos. "Es una felicidad enorme defender esta camiseta, cuando llegué a este club no me imaginaba que iba a lograr todo esto. Es muy emocionante todo lo que he vivido en esta institución, por ejemplo el cariño del simpatizante; soy feliz de pertenecer a este club y de seguir creciendo y aportar lo mejor".

Diego Mondino..jpeg Diego Mondino lleva más de 200 partidos jugando para el Lobo. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Diego Mondino y el desafío de jugar en Primera División

Diego Mondino se refirió a la ilusión de jugar en Primera División en el 2026 y contó: "Nos estamos preparando, va ser muy lindo para todos y trataremos de estar a la altura de la competencia, seguramente van a llegar varios jugadores para jerarquizar a este plantel".