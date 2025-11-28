El año soñado de Diego Mondino con Gimnasia y Esgrima

Diego Mondino, capitán y referente de Gimnasia y Esgrima, es uno de los jugadores históricos del club. El defensor consiguió su segundo ascenso con el Lobo, el primero fue en el 2018 a la Primera Nacional. La Tota, que lleva más de 200 partidos con la camiseta del Mensana, habló este viernes con Diario UNO de lo que significó el ascenso y el desafío de jugar en Primera División.
Diego Mondino tras la práctica en el estadio Víctor Legrotaglie, aseguró: "Se va terminando un año muy positivo, estamos en una etapa de pretemporada, va finalizando un 2025 que fue emocionante por el ascenso que logramos a Primera División".
Embed - Diego Mondino, capitán de Gimnasia y Esgrima habló sobre la ilusión de jugar en Primera División
Diego Mondino reconoció: "Pudimos lograr el objetivo y ahora estamos preparándonos para lo que viene que es muy importante. Todos los días nos acordamos del momento inolvidable cuando logramos el ascenso. Somos pocos los jugadores que hemos quedado. Ahora ya mantenemos el foco en lo que viene, estamos entrenando de una gran manera", reveló el zaguero central.
Diego Mondino siente un cariño especial por el Lobo, donde logró dos ascensos. "Es una felicidad enorme defender esta camiseta, cuando llegué a este club no me imaginaba que iba a lograr todo esto. Es muy emocionante todo lo que he vivido en esta institución, por ejemplo el cariño del simpatizante; soy feliz de pertenecer a este club y de seguir creciendo y aportar lo mejor".
Diego Mondino y el desafío de jugar en Primera División
Diego Mondino se refirió a la ilusión de jugar en Primera División en el 2026 y contó: "Nos estamos preparando, va ser muy lindo para todos y trataremos de estar a la altura de la competencia, seguramente van a llegar varios jugadores para jerarquizar a este plantel".