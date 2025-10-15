Diego Mondino y el ascenso de Gimnasia y Esgrima: "Fue algo muy emotivo y épico"

Diego Mondino..jpeg Diego Mondino posaba para la foto cuando cumplió los 200 partidos en Gimnasia y Esgrima. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"El año pasado cuando perdimos la final con San Martín de San Juan estaba muy dolido y no sabía si iba a poder volver a tener una revancha, cuando arrancó este año me propuse volver a intentarlo y fue como una revancha, la enfrenté de otra manera con mucha confianza por la primera final que me había tocado jugar", agregó.

Diego Mondino. Diego Mondino, el gran referente de Gimnasia y Esgrima.

El cariño de los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Diego Mondino se refirió a los sentimientos que tiene por el club. El jugador, oriundo de San Francisco (Córdoba), admitió: "Gimnasia y Esgrima es mi casa, soy un agradecido por el cariño, siempre intenté dar lo mejor por esta camiseta. Es una cuidad muy linda para vivir. El sueño sería jugar algún partido en primera con esta camiseta”.

Diego Mondino

El capitán definió al grupo

Diego Mondino, el capitán de Gimnasia y Esgrima, definió a sus compañeros y aseguró: "El plantel desde un primer momento supo cuál era el objetivo principal y nunca perdió el foco, a pesar de algunos partidos que no hayan sido los mejores. Lo único que pensábamos era en jugar la primera final y lo logramos".

"Tuvimos dos procesos, cada uno con su particularidad. Ezequiel Medrán fue el que armó el plantel y logramos una buena cantidad de punto. Ariel (Broggi) vino con su idea, nos dio un poco más de frescura y fue un complemento a lo que veníamos haciendo para poder llegar a la final". dijo Diego Mondino sobre Ezequiel Medrán y Ariel Broggi, los dos entrenadores que tuvo el el equipo del Parque en la temporada.