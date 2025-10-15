Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Diego Mondino y el ascenso de Gimnasia y Esgrima: "Fue algo muy emotivo y épico"

Diego Mondino, capitán y referente de Gimnasia y Esgrima, habló con Diario UNO sobre la gran campaña que lo llevó al Lobo a ascender a Primera

Omar Romero
Omar Romero
Diego Mondino, capitán de Gimnasia y Esgrima con la Copa.

Diego Mondino, capitán y referente de Gimnasia y Esgrima, habló tras el ascenso histórico a Primera División. El defensor consiguió su segundo ascenso con el Lobo, el primero fue en el 2018 a la Primera Nacional. La Tota, que lleva más de 200 partidos con la camiseta del Lobo, habló este miércoles con Diario UNO en una nota extensa.

Diego Mondino
Diego Mondino est&aacute; con su se&ntilde;ora y su hijo Beni festejando el ascenso.

Diego Mondino afirmó: "La verdad que fue algo muy emotivo y épico, por todo lo que se vivió en la final con Deportivo Madryn y hoy tomamos dimensión de lo que hemos conseguido. Es muy lindo ver feliz al hincha por algo histórico y no tiene palabras para describir esto, hay cosas que todavía cuesta entenderlas".

Diego Mondino logró su segundo ascenso en Gimnasia y Esgrima

Diego Mondino está en la historia del Mensana. Estoy muy feliz por todo lo que he vivido en este club, por este segundo ascenso, soy un agradecido al fútbol, al club y al cariño de toda la gente de Gimnasia y Esgrima", reveló el defensor.

Diego Mondino..jpeg
Diego Mondino posaba para la foto cuando cumplió los 200 partidos en Gimnasia y Esgrima.

"El año pasado cuando perdimos la final con San Martín de San Juan estaba muy dolido y no sabía si iba a poder volver a tener una revancha, cuando arrancó este año me propuse volver a intentarlo y fue como una revancha, la enfrenté de otra manera con mucha confianza por la primera final que me había tocado jugar", agregó.

Diego Mondino.
Diego Mondino, el gran referente de Gimnasia y Esgrima.

El cariño de los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Diego Mondino se refirió a los sentimientos que tiene por el club. El jugador, oriundo de San Francisco (Córdoba), admitió: "Gimnasia y Esgrima es mi casa, soy un agradecido por el cariño, siempre intenté dar lo mejor por esta camiseta. Es una cuidad muy linda para vivir. El sueño sería jugar algún partido en primera con esta camiseta”.

Diego Mondino

El capitán definió al grupo

Diego Mondino, el capitán de Gimnasia y Esgrima, definió a sus compañeros y aseguró: "El plantel desde un primer momento supo cuál era el objetivo principal y nunca perdió el foco, a pesar de algunos partidos que no hayan sido los mejores. Lo único que pensábamos era en jugar la primera final y lo logramos".

"Tuvimos dos procesos, cada uno con su particularidad. Ezequiel Medrán fue el que armó el plantel y logramos una buena cantidad de punto. Ariel (Broggi) vino con su idea, nos dio un poco más de frescura y fue un complemento a lo que veníamos haciendo para poder llegar a la final". dijo Diego Mondino sobre Ezequiel Medrán y Ariel Broggi, los dos entrenadores que tuvo el el equipo del Parque en la temporada.

