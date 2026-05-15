Rodrigo Arciero y la etapa que vive en Huracán Las Heras: "Siento que este club no tiene techo"

"Estoy muy contento de haber regresado a Mendoza, es un lugar que me gusta mucho y me hace muy feliz. El proyecto de Huracán Las Heras me gustó mucho en lo deportivo e institucional. El club está creciendo, ojalá que nosotros podamos conseguir buenos resultados como lo venimos haciendo y terminemos con el objetivo deseado que todos queremos".

El objetivo que tienen como grupo

"Estoy feliz de defender estos colores, siento que este club no tiene techo. Estamos muy comprometidos junto a los dirigentes y el cuerpo técnico. El primer objetivo de terminar dentro de los primeros cuatro equipos. Que la gente se quede tranquilas que estamos trabajando mucho y dejamos todo en cada partido", afirmó

Arciero huracan

Rodrigo Arciero y la convocatoria del público de Huracán Las Heras

Rodrigo Arciero destacó el respaldo de los hinchas en el estadio General San Martín y admitió: "Nosotros sentimos el apoyo de la gente, como hacen el esfuerzo para ir a a cancha, es una nafta para tirarnos de cabeza en cada partido. Fue muy lindo ganar el clásico con San Martín, donde la cancha fue una fiesta", agregó el experimentado jugador que en Mendoza jugó en Independiente Rivadavia.

"El gol que le marqué a Costa Brava fue uno de los más lindos que hice en mi carrera", reconoció.

Con respecto al partido ante la Fundación Amigos por el Deporte, que se jugará este domingo en Russell, afirmó: "Es un grupo muy parejo, ahora vamos a enfrentar a FADEP y buscaremos los tres puntos de visitante, en este cierre de la primera rueda"

Rodrigo Arciero recordó su paso por Independiente Rivadavia

Rodrigo Arciero recordó su en la Lepra, en la temporada 2026-2017 y contó: "Estuve hace muchos años jugando, la situación era otra, donde el equipo se tenía que salvar del descenso para no bajar al Federal A. En el primer periodo de Alfredo Berti, arrancó su historia con el club. Esta pasado el mejor momento institucional de su historia", concluyó.