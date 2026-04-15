Gimnasia y Esgrima, fuera de la Copa Argentina al perder por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta

Con lluvia, los dos equipos salieron al complemento a buscar el pasaje a la próxima ronda y Franco mandó a la cancha a Cingolani y Rodríguez por Sabatini y Fernández.

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Aunque el Lobo no jugó bien, siempre dio la sensación de estar más cerca de la victoria y para buscar el gol de la clasificación entraron Módica y Ceballos. Finalmente el gol no llegó (Ferreyra se perdió una chance clara) y todo se definió por penales.

Allí le atajaron los dos primeros penales al Lobo (Cortez y Cingolani), Petruchi detuvo el segundo de los salteños, Recalde igualó la serie 1 a 1, resultado que se mantuvo cuando Guanini remató por arriba del travesaño.

Luego, a Ceballos también le atajaron su remate, Villarreal puso arriba a Gimnasia y Tiro, Módica marcó el 2 a 2 y el ex Godoy Cruz Walter Montoya convirtió, pero el gol fue inválido porque se resbaló y hubo doble toque.

Cumplida la serie de 5 disparos Mortadela Rodríguez puso por primera vez arriba al Lobo, pero los salteños igualaron (3 a 3), Mondino remató por arriba del travesaño y Galetto sentenció la clasificación de Gimnasia y Tiro.

Las bajas de Gimnasia y Esgrima: el parte médico

Antes del encuentro por la Copa Argentina las redes sociales de Gimnasia y Esgrima publicaron el parte médico con 4 bajas de peso que preocupan pensando en el partido del lunes ante Lanús, en el Parque.

César Rigamonti: Traumatismo de tibia.

Juan Franco: Distensión muscular del recto anterior derecho.

Ulises Sánchez: Distensión muscular en el aductor derecho.

Facundo Lencioni: Sobrecarga muscular en el gemelo derecho.

Los 11 del Lobo en Lomas de Zamora

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