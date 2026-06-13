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Superliga de Básquetbol: Godoy Cruz y Huracán Las Heras ganaron y completaron el cuadro de semifinalistas

Godoy Cruz y Huracán Las Heras ganaron en tercer partido sus series ante San José y Atenas en las semis del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Godoy Cruz Antonio Tomba se impuso a San José y obtuvo el pasaje a las semifinales del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol.

Godoy Cruz Antonio Tomba se impuso a San José y obtuvo el pasaje a las semifinales del Torneo Apertura de la Superliga de Básquetbol.

Foto: Gentileza Salto Inicial/Andrés Arequipa

Este viernes por la noche pudieron definir a su favor la serie al mejor de 3 de los cuartos de final de la Superliga de Básquetbol local. Godoy Cruz y Huracán Las Heras dejaron sus duelos 2 a 1 y se sumaron a Anzorena y Rivadavia al lote de semifinalistas del Torneo Apertura.

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El Tomba y el Globo a semifinales del Apertura de la Superliga de Básquetbol

El quinteto del Club Godoy Cruz Antonio Tomba le ganó de local el tercer encuentro a la Unión Deportiva San José por 9 a 82, con parciales de: 16-23, 41-39, y 60-63.

El conjunto de Nahuel Flores tuvo en cancha a un Federico Harina imparable en el último cuarto. El alero terminó con 23 puntos, acompañado de otros cinco jugadores con más de diez puntos (Morales, Rosas, Trejo, Andrés y Adaro). Su rival en semifinales será Rivadavia Básquet, con ventaja de localía para el Tomba.

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Huracán Las Heras. El Globito jugará las semifinales del Torneo Apertura contra Anzorena.

Huracán Las Heras. El Globito jugará las semifinales del Torneo Apertura contra Anzorena.

En el estadio Vicente Polimeni, donde Huracán Las Heras hace de local, el Globito pudo quedarse con el duelo ante Atenas Sport Club al imponerse por 86 a 74 (parciales de 29-18, 49-26, y 71-50) en un duelo caliente.

El MVP del partido fue Ramio Méndez, del quinteto local que dirige Gustavo Noria, con 24 anotaciones.

El rival de Huracán será Anzorena, que tendrá la ventaja de la localía por haber finalizado primero en la fase regular del torneo.

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