Superliga de Básquetbol: Godoy Cruz y Huracán Las Heras ganaron y completaron el cuadro de semifinalistas

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El Tomba y el Globo a semifinales del Apertura de la Superliga de Básquetbol

El quinteto del Club Godoy Cruz Antonio Tomba le ganó de local el tercer encuentro a la Unión Deportiva San José por 9 a 82, con parciales de: 16-23, 41-39, y 60-63.

El conjunto de Nahuel Flores tuvo en cancha a un Federico Harina imparable en el último cuarto. El alero terminó con 23 puntos, acompañado de otros cinco jugadores con más de diez puntos (Morales, Rosas, Trejo, Andrés y Adaro). Su rival en semifinales será Rivadavia Básquet, con ventaja de localía para el Tomba.