Paredes hizo el gol de Boca en el Monumental e imitó el Topo Gigio de Riquelme, 25 años después

Paredes no solo hizo el gol sino que celebró como lo había hecho Juan Román Riquelme, ante River pero en La Bombonera, el 8 de abril del 2001, hace 25 años.

Embed - GOL DE PAREDES DE PENAL Y TOPO GIGIO PARA EL 1-0 ANTE RIVER EN EL MONUMENTAL

Leandro Paredes y el festejo del Topo Gigio que popularizó Riquelme

Con respecto a ese festejo, donde se llevó las manos a las orejas para hacer el Topo Gigio que popularizó Juan Román Riquelme y que también hizo Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, Paredes explicó: “Me salió así. No fue pensado ni nada. Estoy feliz por este grupo que se lo merece e hizo un partido increíble. Por este camino vamos bien”.

Embed - El "Topo Gigio" de Juan Román Riquelme

Por otra parte, aseguró que “somos conscientes de que podemos y debemos mejorar. Tenemos jugadores para hacerlo”, y continuó: “En este proceso, creo que vamos de menor a mayor. Hoy hicimos un partido de un equipo de hombres”.

Por último, reveló que sintió una molestia en el isquio en el primer tiempo: “Aguanté lo más que pude”.