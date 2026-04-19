Brinco: ganadores del sorteo del domingo 19 de abril

TRADICIONAL 1º premio 6 aciertos, VACANTE $568.426.787

VACANTE $568.426.787 TRADICIONAL 2º premio 5 aciertos, 11 ganadores $521.216

11 ganadores $521.216 TRADICIONAL 3º premio 4 aciertos, 544 ganadores $3.477,97

544 ganadores $3.477,97 TRADICIONAL 4º premio 3 aciertos, 6.319 ganadores $1.200

6.319 ganadores $1.200 BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 6 ganadores $4.776.314,20

brinco numeros mas salen inteligencia artificial.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1350 del domingo 19 de abril.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21