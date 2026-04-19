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Adiestramiento canino

Adiestramiento canino: cómo enseñar a tu perro a girar sobre sí mismo en solo 5 minutos

Siguiendo estos pasos y con mucha constancia, tu perro podrá aprender este divertido truco en poco tiempo. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Con este truco de adiestramiento puedes sorprender a tus amigos. 

Con este truco de adiestramiento puedes sorprender a tus amigos. 

El adiestramiento no solo es una herramienta para corregir conductas, sino también la mejor forma de fortalecer el vínculo con tu mascota. Entre la enorme lista de habilidades que un perro puede aprender, hay una que destaca y esa es el giro sobre sí mismo.

Con la técnica adecuada y un poco de motivación, tu fiel compañero puede dominar este truco en una sola sesión de cinco minutos.

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Con los trucos de adiestramiento, mejoras el v&iacute;nculo con tu mascota.&nbsp;

Con los trucos de adiestramiento, mejoras el vínculo con tu mascota.

Cómo enseñar a tu perro a girar sobre sí mismo: truco de adiestramiento canino

Para que tu perro aprenda este truco en tiempo récord, utilizarás una técnica de adiestramiento canino llamada luring o guiado. Los pasos a seguir son los que se muestran a continuación:

  1. Sujeta un premio entre tus dedos y deja que tu mascota lo huela. Mantén tu mano pegada a su nariz, como si fuera un imán, pero sin dejar que se coma el premio todavía.
  2. Desplaza tu mano dibujando un círculo amplio que vaya desde su hocico hacia su hombro, siguiendo por su costado hasta llegar a la cola. Naturalmente, el perro seguirá el rastro de la comida girando sobre su propio eje.
  3. En el momento exacto en que complete la vuelta completa y vuelva a quedar frente a ti, abre la mano y entrégale el premio. Acompáñalo con un elogio entusiasta.
  4. Una vez que el animal siga tu mano con fluidez, añade la palabra mágica. Justo antes de empezar el movimiento circular, di con voz clara: "Gira". Repite este proceso unas 5 o 10 veces.
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Para este y cualquier truco de adiestramiento, la paciencia es fundamental.&nbsp;

Para este y cualquier truco de adiestramiento, la paciencia es fundamental.

Los beneficios de enseñar este truco a tu mascota

Más allá de impresionar a tus amigos, el ejercicio de girar fomenta la propiocepción (la conciencia que el perro tiene de su propio cuerpo) y mejora su flexibilidad.

Este es un ejercicio de adiestramiento mental que ayuda a canalizar la energía de los perros más inquietos, mejorando tu relación y fortaleciéndo el vínculo con tu mascota.

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