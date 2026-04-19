Adiestramiento canino: cómo enseñar a tu perro a girar sobre sí mismo en solo 5 minutos

Con la técnica adecuada y un poco de motivación, tu fiel compañero puede dominar este truco en una sola sesión de cinco minutos.

perro, adiestramiento Con los trucos de adiestramiento, mejoras el vínculo con tu mascota.

Cómo enseñar a tu perro a girar sobre sí mismo: truco de adiestramiento canino

Para que tu perro aprenda este truco en tiempo récord, utilizarás una técnica de adiestramiento canino llamada luring o guiado. Los pasos a seguir son los que se muestran a continuación: