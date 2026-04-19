Boca dio el golpe ante River y Claudio Úbeda ganó otro Superclásico: "Hizo todo bien"

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Para remontarse a la última derrota de Boca hay que volver en el tiempo hacia el 8 de febrero, cuando cayó 2-1 como visitante frente a Vélez por la 4ta fecha del Torneo Apertura.

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A partir de allí, el “Xeneize” comenzó su seguidilla con varios empates que generaron una seria incertidumbre sobre la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda. Sin embargo, en sus últimas presentaciones el equipo mejoró mucho su imagen y pudo ganar 5 de 6 partidos. Una racha que respalda el ciclo de un entrenador cada vez más reconocido en las redes sociales.

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Lo que viene para Boca

Ahora se viene la parte definitoria del semestre para Boca, que buscará llevarse unos triunfos frente a Defensa y Justicia, el jueves próximo, y Central Córdoba de Santiago del Estero (fecha a confirmar) en las últimas dos fechas antes del inicio de los playoffs.

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En lo que respecta a la Copa Libertadores, donde tuvo un inmejorable inicio, Boca tendrá descanso esta semana antes de una dura visita a Cruzeiro de Brasil el próximo martes 28 de abril, mientras que solo siete días después viajará a Ecuador para enfrentarse con Barcelona de Guayaquil.