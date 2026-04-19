Sergio Toti Arias tras el triunfo de Huracán Las Heras ante Atlético San Martín: "Fuimos justos ganadores"

Sergio Toti Arias, DT de Huracán Las Heras. festejó el triunfo ante el Atlético Club San Martín, en calle Olascoaga, en el duelo de equipos mendocinos válido por el Torneo Federal A.
Sergio Toti Arias, DT de Huracán Las Heras, analizó el triunfo ante el Atlético Club San Martín y disfrutó la primera alegría en este Torneo Federal A 2026
Sergio Toti Arias, DT de Huracán Las Heras. festejó el triunfo ante el Atlético Club San Martín, en calle Olascoaga, en el duelo de equipos mendocinos válido por el Torneo Federal A.
Fue la primera victoria del Globo en este 2026 y el DT disfrutó del triunfo y destacó el trabajo colectivo de su equipo.
Tras el encuentro jugado en Las Heras, el Toti opinó: "Creo que fuimos justos ganadores aunque el balance de los 90' es que todo nos cuesta. En el arranque del partido tuvimos que hacer una variante por la lesión de Toledo, pero el equipo triplicó los esfuerzos y fue la clave para el triunfo que conseguimos".
"Hemos jugado frente a un gran equipo y estos partidos se juegan de esta forma. Ellos en el segundo tiempo nos inquietaron con muchos centros y tambié nosotros tuvimos situaciones para ampliar el marcador", agregó el DT en su análisis del encuentro.
Sobre el apoyo de los hinchas, el DT reveló: "Se hicieron sentir, acompañaron, y les pudimos dar una alegría. El equipo mostró mucha entrega y compromiso, que fueron las claves para ganar el partido".
Al Toti Arias le tocó enfrentar a San Martín, equipo con el que logró el ascenso al Federal A en el 2023 y en ese sentido expresó: "Tengo un pasado en San Martín, y sabía que sería un partido intenso, Lo disfruté porque jugaron dos equipos grandes del fútbol mendocino, pero hoy me toca defender los colores de Huracán Las Heras y estoy contento porque pudimos ganar los 3 puntos".