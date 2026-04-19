Sergio Toti Arias tras el triunfo de Huracán Las Heras ante Atlético San Martín: "Fuimos justos ganadores"

Embed - Sergio Toti Arias, el DT de Huracán Las Heras disfruto el triunfo d ante el Atlético San Martín

"Hemos jugado frente a un gran equipo y estos partidos se juegan de esta forma. Ellos en el segundo tiempo nos inquietaron con muchos centros y tambié nosotros tuvimos situaciones para ampliar el marcador", agregó el DT en su análisis del encuentro.

Sobre el apoyo de los hinchas, el DT reveló: "Se hicieron sentir, acompañaron, y les pudimos dar una alegría. El equipo mostró mucha entrega y compromiso, que fueron las claves para ganar el partido".

Cómo fue para Toti Arias enfrentar a San Martín, su ex equipo

Al Toti Arias le tocó enfrentar a San Martín, equipo con el que logró el ascenso al Federal A en el 2023 y en ese sentido expresó: "Tengo un pasado en San Martín, y sabía que sería un partido intenso, Lo disfruté porque jugaron dos equipos grandes del fútbol mendocino, pero hoy me toca defender los colores de Huracán Las Heras y estoy contento porque pudimos ganar los 3 puntos".