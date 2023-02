De la mano de Sergio Toti Arias, San Martín ascendió al Federal A

Toti Arias 2.jpg Toti Arias con todo su cuerpo técnico que logró el ascenso. Foto: Prensa San Martín

El Toti tras los festejos con los simpatizantes albirrojos habló con Ovación y reconoció: "Estoy contento por otro logro deportivo, otro ascenso. Este es especial, después de 16 años pudimos poner a San Martín en otra categoría. Estoy muy agradecido a esta dirigencia que confió en este cuerpo técnico y a estos jugadores, que son unos leones".

►TE PUEDE INTERESAR: Oscar Amaya apunta a lograr su tercer ascenso con San Martín

El Toti no pudo ocultar su felicidad y admitió: "La verdad que siento una gran emoción. Teníamos una gran responsabilidad y compromiso, un desafío de llevar a San Martín a otra categoría, que era muy grande. Hubo un gran protagonismo de la comisión directiva que asumió cuando el club no estaba en buenas condiciones. Fuimos trabajando a la par para lograr el ansiado ascenso y es muy lindo volver al Federal A, tras muchos años".

Toti Arias se siente agradecido a los jugadores de San Martín

El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima, añadió: "Me siento muy agradecido a todos los jugadores, en los entrenamientos y en los partidos dieron el máximo por esta camiseta. También me siento muy agradecido a mi cuerpo técnico y a la comisión que encabeza el presidente Damián Reyes".

Luego contó: "Me voy a juntar con los dirigentes para definir el futuro. Ahora es tiempo de festejar con el Atlético San Martín".

Festeejo san martin.jpg Los jugadores de San Martín festejaron con sus hinchas. Foto: Prensa San Martín

Su mensaje emotivo para los hinchas de San Martín

Sergio Arias siente un gran afecto por el gran apoyo de los hinchas de San Martín en este proceso. "Le pudimos cumplir el sueño de ascender a esa gran hinchada que siempre nos alentó. Nos acompañó a Villa Mercedes y en 90 minutos no le pudimos dar el ascenso. El equipo se fue aplaudido, este ascenso es muy meritorio, San Martín es un grande y hemos colocado al club en el lugar que se merece y la gente lo tiene que disfrutar".