Oscar Amaya apunta a lograr su tercer ascenso con San Martín

Amaya dos.jpg Oscar Amaya quiere lograr el ansiado ascenso en San Martín. Foto: Alberto Gutiérrez Prensa San Martín

El mediocampista de 34 años habló con Ovación y sobre la final ante El Linqueño, afirmó: "Con muchas ganas de salir a jugar el partido. Estos días han sido eternos. Queremos cumplir el sueño de lograr el ascenso, algo que el hincha espera hace tiempo. Es la final que todos queríamos jugar cuando arrancó este proceso y hay que ganarla para lograr el objetivo. Ojalá pueda conseguir el tercer ascenso en mi carrera".

"Entre nosotros hemos hablado muchísimo de lo que representa esta final. Tenemos mucha confianza en nuestro juego, venimos haciendo un gran trabajo con el cuerpo técnico. Son 90 minutos, sabemos que tenemos un compromiso muy grande con la institución, con la gente", agregó el volante que tiene mucho recorrido en el fútbol.

amaya tres.jpg Oscar Amaya a la derecha junto a Britos y San Román . Foto: Alberto Gutiérrez Prensa San Martín

Sobre la etapa que está viviendo en San Martín, siente mucho agradecimiento y admitió: "El hincha me ha tratado muy bien, me han demostrado mucho cariño. Quiero devolverle a la gente el afecto que me da, cumpliendo el objetivo. Lo del simpatizane ha sido tremendo, siempre nos han acompañado desde que empezó el torneo. Sabemos que va ir mucha gente a Villa Mercedes a alentarnos".

amayaa..jpg Amaya a la derecha junto a Alexis González.

"Está todo dado para que San Martín pueda subir de categoría. Se ha trabajado muy bien junto al cuerpo técnico y los dirigentes. Ojalá lo podamos coronar con el objetivo que todos soñamos", cerró el negro Amaya.