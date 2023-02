►TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Inostroza quiere subir el último escalón con San Martín

Sobre su rendimiento, el jugador de 23 años afirmó: "Me ha tocado jugar en la defensa con Alexis Viscarra y Julio Villariño; son jugadores que tienen mucha experiencia. Cuando me ha tocado jugar he dejado todo en la cancha".

Leandro Gobbi y el hincha Albirrojo

"El hincha de San Martín nos ha mostrado mucho cariño, es muy pasional, va todos los días a los entrenamientos, cuando viajamos a San Juan nos hicieron una gran despedida con el banderazo, después tuvimos una gran bienvenida cuando regresamos con la clasificación. Sabemos que va ir mucha gente y vamos a dejar todo para darles el ascenso".

