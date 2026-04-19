Coudet lo borró: los convocados de River para recibir a Boca en el Superclásico

Además volverá Lautaro Rivero tras cumplir la fecha de suspensión por acumulación de amarillas y será titular enla defensa millonaria.

Santiago Lencina, un jugador que no era tenido en cuenta por Couder, vuelve luego de haber quedado al margen por una decisión táctica en la fecha pasada.

Coudet borró a Kevin Castaño de los concentrados de River

También se supo que el entrenador del conjunto de Núñez excluyó a Kevin Castaño, quien sigue perdiendo terreno en la consideración (jugó seis partidos en el 2026).

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Otro que se quedó afuera de los convocados para el Superclásico fue Tobías Ramírez, quien venía de debutar en el primer equipo.

El juvenil Juan Cruz Meza será titular en el mediocampo de River ante la ausencia de Fausto Vera por lesión.

Kendry Páez podría ir desde el arranque en el equipo millonario y relegaría al banco a Ian Subiabre, quien ha bajado el nivel. El ecuatoriano tuvo un buen rendimiento ante Carabobo entre semana por la Copa Sudamericana, ya que armó la jugada del gol de Sebastián Driussi.

La proble formación de River para enfrentar a Boca

La formación de River para enfrentar a Boca sería la siguiente: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.