Se ilusiona River: quiere volver al Millonario tras superar a Maradona y Cristiano

River Plate va por todo en el 2026: quiere ser protagonista de la Liga Profesional, de la Copa Argentina y de la Copa Sudamericana, es por eso que en el segundo semestre desea ir por una carta de gol que superó tanto a Diego Maradona como a Cristiano Ronaldo en la Serie A.
Suena impensado, pero las estadísticas son datos que no se pueden discutir: Giovanni Simeone superó a los astros mundiales en la cantidad de goles marcados en la liga italiana y su corazón continúa en el Millonario.
Se ilusiona River: Giovanni Simeone quiere volver
En el segundo semestre River deberá encarar la definición de la Copa Sudamericana y para eso necesita potenciar la parte delantera del plantel. Unas de las opciones que más entusiasma a la dirigencia es Giovanni Simeone, quien está rompiendo las redes en el fútbol italiano.
El delantero se refirió al respecto y abrió el panorama para un futuro regreso: "Siempre dije que es un club que siento como mi casa y que algún día me gustaría volver porque me quedó la espinita de mostrarme más como jugador".
En River ganó cuatro títulos, pero en ninguno fue una pieza fundamental del equipo. De igual manera, alejó la posibilidad de un retorno en el corto plazo: "No estamos en momento de mercado y mi foco ahora mismo está en seguir aportando al Torino para asegurar el objetivo de la permanencia".
River sueña con el delantero récord
Giovanni Simeone consiguió cuatro títulos en River:
Primera División 2014.
Superfinal 2014.
Copa Sudamericana 2014.
Copa Libertadores 2015.
Además, en Napoli consiguió dos más: la Serie A 2022/23 y la Serie A 2024/25; en cuanto al Torino, tiene contrato hasta a mediados de 2028, por lo que su regreso a River parece algo alejado si los equipos no se sientan a negociar.
Giovanni Simeone ha marcado 82 goles en el fútbol italiano, mientras que Diego Maradona y Cristiano Ronaldo marcaron 81 tantos en sus respectivos pasos por la Serie A.
El delantero, luego de su paso por River y Banfield, realizó toda su carrera en Italia: Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli y Torino.