Se ilusiona River: quiere volver al Millonario tras superar a Maradona y Cristiano

El delantero se refirió al respecto y abrió el panorama para un futuro regreso: "Siempre dije que es un club que siento como mi casa y que algún día me gustaría volver porque me quedó la espinita de mostrarme más como jugador".

En River ganó cuatro títulos, pero en ninguno fue una pieza fundamental del equipo. De igual manera, alejó la posibilidad de un retorno en el corto plazo: "No estamos en momento de mercado y mi foco ahora mismo está en seguir aportando al Torino para asegurar el objetivo de la permanencia".

Giovanni Simeone

River sueña con el delantero récord

Giovanni Simeone consiguió cuatro títulos en River:

Primera División 2014.

Superfinal 2014.

Copa Sudamericana 2014.

Copa Libertadores 2015.

Además, en Napoli consiguió dos más: la Serie A 2022/23 y la Serie A 2024/25; en cuanto al Torino, tiene contrato hasta a mediados de 2028, por lo que su regreso a River parece algo alejado si los equipos no se sientan a negociar.

Giovanni Simeone ha marcado 82 goles en el fútbol italiano, mientras que Diego Maradona y Cristiano Ronaldo marcaron 81 tantos en sus respectivos pasos por la Serie A.

El delantero, luego de su paso por River y Banfield, realizó toda su carrera en Italia: Genoa, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona, Napoli y Torino.