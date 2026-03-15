El Chacho Coudet quiere como refuerzo a un ex River y Selección argentina que juega en Europa

Eduardo Coudet tiene entre sus prioridades para reforzar al plantel de River a un delantero con pasado en el club y en la Selección argentina que juega actualmente en una de las ligas top de Europa.
Eduardo Coudet tiene entre sus prioridades para reforzar a River a un delantero con pasado en el club y en la Selección argentina que juega actualmente en Europa.
Eduardo Coudet tiene entre sus prioridades para reforzar al plantel de River a un delantero con pasado en el club y en la Selección argentina que juega actualmente en una de las ligas top de Europa.
Fabrizio Romano, una de las referencias del mercado de pases a nivel internacional, publicó en sus redes sociales que "River Plate está interesado en Gio Simeone como objetivo para el mercado de fichajes de verano".
"Ha marcado 7 goles y dado una asistencia en una temporada difícil para el Torino, y el nuevo entrenador, Coudet, considera al Cholito una prioridad absoluta", agregó.
River ha tenido problemas en ataque, poca efectividad en sus delanteros y con la reciente salida de Miguel Borja busca refuerzos que le aporten goles.
Giovanni Simeone marcó este fin de semana uno de los tantos del Torino que goleó a Parma 4 a 1 en la fecha 29 de la Serie A.
Simeone, el turco Emirhan lkhan, el colombiano Duvan Zapata y el belga Mandela Keita, en contra, marcaron para el conjunto de Turín y descontó para Parma el argentino Mateo Pellegrino.
Giovanni Simeone, de 30 años, hizo inferiores en River, firmó su primer contrato en 2011, debutó en 2013 y se fue en 2016 al Genoa de Italia, previo haber estado a préstamo en Banfield.
Los números del hijo mayor de Diego Simeone y Carolina Baldini indican que jugó 33 partidos y marcó 4 goles con la camiseta millonaria, además de haber ganado 4 títulos.
En la Selección argentina estuvo en la Sub 18 y disputó el Sudamericano y el Mundial Sub 20 del 2015 además de haber jugado 5 partidos en la mayor en 2018.