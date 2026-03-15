El Chacho Coudet quiere como refuerzo a un ex River y Selección argentina que juega en Europa

River ha tenido problemas en ataque, poca efectividad en sus delanteros y con la reciente salida de Miguel Borja busca refuerzos que le aporten goles.

Gio marcó en la goleada del Torino

Giovanni Simeone marcó este fin de semana uno de los tantos del Torino que goleó a Parma 4 a 1 en la fecha 29 de la Serie A.

Simeone, el turco Emirhan lkhan, el colombiano Duvan Zapata y el belga Mandela Keita, en contra, marcaron para el conjunto de Turín y descontó para Parma el argentino Mateo Pellegrino.

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Giovanni Simeone podría volver a River

Giovanni Simeone, de 30 años, hizo inferiores en River, firmó su primer contrato en 2011, debutó en 2013 y se fue en 2016 al Genoa de Italia, previo haber estado a préstamo en Banfield.

Embed - GOLES SUDAMERICANOS: SIMEONE Y ZAPATA MARCARON EN TRIUNFO DEL TORINO | Torino 4-1 Parma | RESUMEN

Los números del hijo mayor de Diego Simeone y Carolina Baldini indican que jugó 33 partidos y marcó 4 goles con la camiseta millonaria, además de haber ganado 4 títulos.

En la Selección argentina estuvo en la Sub 18 y disputó el Sudamericano y el Mundial Sub 20 del 2015 además de haber jugado 5 partidos en la mayor en 2018.