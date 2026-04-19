El Quini 6 realiza este domingo 19 de abril de 2026 el sorteo 3366, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3366 del domingo 19 de abril
- TRADICIONAL
05 - 06 - 32 - 33 - 35 - 38
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
18 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.337.463,50
1.132 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.150,44
- LA SEGUNDA
04 - 10 - 16 - 27 - 40 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
31 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.357.236,87
1.503 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.398,07
- REVANCHA
02 - 07 - 16 - 29 - 38 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.408.558.684)
- SIEMPRE SALE
07 - 11 - 12 - 26 - 30 - 36
1 ganador con 6 aciertos, que cobrará $377.636.337 (Río Cuarto, pcia. de Córdoba)
- POZO EXTRA
02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 16 – 27 – 29 – 32 – 33 – 35 – 38 – 40 – 41 – 45
984 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $157.520,33)
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15