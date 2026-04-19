18 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.337.463,50

1.132 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $11.150,44

LA SEGUNDA

04 - 10 - 16 - 27 - 40 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

31 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.357.236,87

1.503 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.398,07

REVANCHA

02 - 07 - 16 - 29 - 38 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.408.558.684)

SIEMPRE SALE

07 - 11 - 12 - 26 - 30 - 36

1 ganador con 6 aciertos, que cobrará $377.636.337 (Río Cuarto, pcia. de Córdoba)

POZO EXTRA

02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 16 – 27 – 29 – 32 – 33 – 35 – 38 – 40 – 41 – 45

984 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $157.520,33)

quini 6 ganadores millones sorteo resultados Quini 6: los resultados del sorteo 3366 del domingo 19 de abril.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: