Independiente Rivadavia viajó para defender la punta del Torneo Apertura frente a Banfield

El equipo de Alfredo Berti viene de hacer historia al superar como visitante a Fluminense y el DT deberá decidir si repite el mismo equipo o hace algunos cambios teniendo en cuenta el esfuerzo realizado en Río de Janeiro.

Ya clasificada a los octavos de final del Torneo Apertura La Lepra buscará mantenerse en la punta del Grupo B donde tiene 29 puntos (9 victorias, dos empates y dos derrotas) y además lidera la tabla anual.

La probable formación de Independiente Rivadavia para visitar a Banfield

Aunque es difícil anticiparlo, Berti mantendría la base del equipo que ganó en Brasil aunque podría hacer alguna modificación en la defensa y en el mediocampo.

Los once de Independiente Rivadavia para este lunes serían Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Leonel Bucca; Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa.