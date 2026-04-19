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Independiente Rivadavia viajó para defender la punta del Torneo Apertura frente a Banfield

Luego de la histórica victoria en el Maracaná, y antes del clásico ante Gimnasia y Esgrima, el plantel de Independiente Rivadavia viajó para jugar este lunes con Banfield por el Torneo Apertura.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Costa y Villa viajaron a Buenos Aires.

Costa y Villa viajaron a Buenos Aires.

Luego de la histórica victoria conseguida en el Maracaná, por la Copa libertadores, y antes del clásico ante Gimnasia y Esgrima en el Gargantini, el plantel de Independiente Rivadavia viajó a Buenos Aires para jugar este lunes con Banfield por el Torneo Apertura.

El encuentro por la 15ta fecha se disputará este lunes desde las 17.15, con arbitraje de Bryan Ferreyra, TV por ESPN Premium y transmisión en vivo de Radio Nihuil.

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Sheyko Studer estar&aacute; de titular en Independiente Rivadavia ante Banfield.

Sheyko Studer estará de titular en Independiente Rivadavia ante Banfield.

La Lepra está atravesando un gran momento y es líder en su grupo tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, y entre ambas competencias lleva 6 victorias seguidas.

El equipo de Alfredo Berti viene de hacer historia al superar como visitante a Fluminense y el DT deberá decidir si repite el mismo equipo o hace algunos cambios teniendo en cuenta el esfuerzo realizado en Río de Janeiro.

Ya clasificada a los octavos de final del Torneo Apertura La Lepra buscará mantenerse en la punta del Grupo B donde tiene 29 puntos (9 victorias, dos empates y dos derrotas) y además lidera la tabla anual.

La probable formación de Independiente Rivadavia para visitar a Banfield

Aunque es difícil anticiparlo, Berti mantendría la base del equipo que ganó en Brasil aunque podría hacer alguna modificación en la defensa y en el mediocampo.

Los once de Independiente Rivadavia para este lunes serían Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Leonel Bucca; Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa.

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