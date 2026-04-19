Netflix tiene el mejor catálogo de producciones turcas, una de las preferidas por sus seguidores es la serie turca que es un éxito en el mundo, se trata de Mi otra yo.
Netflix arrasa con la serie turca que es un éxito en el mundo entero
Netflix tiene el mejor catálogo de producciones turcas, una de las preferidas por sus seguidores es la serie turca que es un éxito en el mundo
Tres amigas íntimas emprenden un viaje a Ayvalik y luego a un futuro transformado. Harán las paces con su pasado para tomar decisiones que les cambien la vida y, finalmente, crear su propio otro yo.
La aventura hacia el autodescubrimiento nos embarca en Mi otra yo, esa serie de Netflix que ha causado sensación al ver cómo tres amigas se lanzan a la aventura para conectar con su lado espiritual.
Y, seamos honestos, los paisajes montañosos del Mar Egeo, con el Sol del Occidente bajo la sombra de los olivos, es, justamente, el lugar en el que cualquier persona quisiera ir a descubrirse a sí mismo.
Pero, a falta de unas vacaciones que están por acabar, tenemos esta serie turca que promete ese dejo de drama romántico que tanto nos gusta.
Netflix: de qué trata la serie Mi otra yo
Ada, Sevgi y Leyla, tres amigas que se conocieron en la universidad han mantenido una amistad inquebrantable a lo largo de los años.
Cada una ha seguido caminos muy distintos en la vida pero a pesar de sus diferentes trayectorias, su apoyo mutuo ha sido constante e incondicional.
Sin embargo, la amistad de estas mujeres se ve puesta a prueba cuando a Sevgi le diagnostican cáncer. Ante la dura batalla que enfrenta su amiga, Ada y Leyla se vuelven inseparables para apoyarla en su lucha.
Aunque el tratamiento médico es una opción, Sevgi decide explorar métodos alternativos, lo que las lleva a emprender un viaje a Ayvalik, Turquía, en busca de un hombre llamado Zaman, conocido por sus sesiones de constelación familiar.
Netflix: reparto de la serie Mi otra yo
- Tuba Büyüküstün
- Boncuk Ylmaz
- Seda Bakan
- Aytac Sasmaz
- Murat Boz
- Serkan Altunorak
- Frat Tan
- Füsun Demirel
Tráiler de la serie Mi otra yo
Dónde ver la serie Mi otra yo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.