Netflix arrasa con la serie turca que es un éxito en el mundo entero

Y, seamos honestos, los paisajes montañosos del Mar Egeo, con el Sol del Occidente bajo la sombra de los olivos, es, justamente, el lugar en el que cualquier persona quisiera ir a descubrirse a sí mismo.

Pero, a falta de unas vacaciones que están por acabar, tenemos esta serie turca que promete ese dejo de drama romántico que tanto nos gusta.

Netflix: de qué trata la serie Mi otra yo

Ada, Sevgi y Leyla, tres amigas que se conocieron en la universidad han mantenido una amistad inquebrantable a lo largo de los años.

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Cada una ha seguido caminos muy distintos en la vida pero a pesar de sus diferentes trayectorias, su apoyo mutuo ha sido constante e incondicional.

Sin embargo, la amistad de estas mujeres se ve puesta a prueba cuando a Sevgi le diagnostican cáncer. Ante la dura batalla que enfrenta su amiga, Ada y Leyla se vuelven inseparables para apoyarla en su lucha.

Aunque el tratamiento médico es una opción, Sevgi decide explorar métodos alternativos, lo que las lleva a emprender un viaje a Ayvalik, Turquía, en busca de un hombre llamado Zaman, conocido por sus sesiones de constelación familiar.

Netflix: reparto de la serie Mi otra yo

Tuba Büyüküstün

Boncuk Ylmaz

Seda Bakan

Aytac Sasmaz

Murat Boz

Serkan Altunorak

Frat Tan

Füsun Demirel

Tráiler de la serie Mi otra yo

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Dónde ver la serie Mi otra yo, según la zona geográfica