Netflix tiene la exitosa serie española con Úrsula Corberó, quien ganó múltiples premios entre ellos a la de la mejor actuación femenina, se trata de El cuerpo en llamas.
Netflix: Úrsula Corberó se ganó un premio a la mejor actuación con esta gran serie española
Netflix tiene la exitosa serie española con Úrsula Corberó, quien ganó múltiples premios entre ellos a la de la mejor actuación femenina
Esta miniserie está inspirada en hechos reales, concretamente en el caso del “crimen de la Guardia Urbana” que copó todos los telediarios y periódicos allá por 2017.
La ficción protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez, que darán vida a Rosa y Albert, los responsables del asesinato de Pedro, interpretado por José Manuel Poga.
La serie española El cuerpo en llamas tiene 8 episodios. Mayo de 2017. El cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro (José Manuel Poga), un agente policial.
El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa (Úrsula Corberó) y el exnovio de ésta, Albert (Quim Gutiérrez).
Netflix: de qué trata la serie El cuerpo en llamas
La serie española El cuerpo en llamas trata del suceso ocurrido en Mayo de 2017. El cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro (José Manuel Poga), un agente policial.
El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa (Úrsula Corberó) y el exnovio de ésta, Albert (Quim Gutiérrez).
Netflix: reparto de la serie El cuerpo en llamas
- Úrsula Corberó
- Quim Gutiérrez
- José Manuel Poga
- Isak Férriz
- Eva Llorach
Tráiler de El cuerpo en llamas
Dónde ver la película El cuerpo en llamas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El cuerpo en llamas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El cuerpo en llamas se puede ver en Netflix.
- España: la película El cuerpo en llamas se puede ver en Netflix.