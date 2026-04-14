Netflix: Úrsula Corberó se ganó un premio a la mejor actuación con esta gran serie española

La serie española El cuerpo en llamas tiene 8 episodios. Mayo de 2017. El cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro (José Manuel Poga), un agente policial.

El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa (Úrsula Corberó) y el exnovio de ésta, Albert (Quim Gutiérrez).

Netflix: de qué trata la serie El cuerpo en llamas

La serie española El cuerpo en llamas trata del suceso ocurrido en Mayo de 2017. El cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro (José Manuel Poga), un agente policial.

cuerpo

El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa (Úrsula Corberó) y el exnovio de ésta, Albert (Quim Gutiérrez).

Netflix: reparto de la serie El cuerpo en llamas

Úrsula Corberó

Quim Gutiérrez

José Manuel Poga

Isak Férriz

Eva Llorach

Tráiler de El cuerpo en llamas

Embed - EL CUERPO EN LLAMAS | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película El cuerpo en llamas, según la zona geográfica