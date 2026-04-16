Netflix: la película que infringe los límites permitidos y nada está prohibido

Con efectos visuales alucinantes y una trama que traspasa la pantalla, esta película de Netflix es altamente recomendada.

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Netflix: de qué trata la película El hombre gris

La película de Netflix se centra en Court Gentry (Ryan Gosling), un hombre que presta servicios para la CIA y se destaca por pasar totalmente inadvertido. Todo se complica cuando descubre algunos secretos muy bien guardados que tení la agencia para la cual trabaja. De esta manera, el agente comienza a ser perseguido, en una misión encabezada por Lloyd Hansen (Chris Evan), con el objetivo de que no ande divulgando la información que la CIA tenía muy bien guardada. El inconveniente es que el agente está entrenado de la mejor manera por la CIA y es prácticamente indetectable. Para cubrirlo y taparle las espaldas está Dani Miranda (Ana de Armas), una agente que será clave en su supervivencia.

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Reparto de El hombre gris, película de Netflix

Ryan Gosling (Court Gentry/Sierra Seis)

Chris Evans (Lloyd Hansen)

Ana de Armas (Dani Miranda)

Dhanush (Avick San)

Jessica Henwick (Suzanne Brewer)

Tráiler de El hombre gris, película de Netflix

Embed - El Hombre Gris | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película El hombre gris, según la zona geográfica