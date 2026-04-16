Sí de acción y suspenso se trata, la plataforma de Netflix tiene algo especial para ofrecerle a sus usuarios. En esta oportunidad, nadie debería perderse la película El hombre gris, una producción que se destaca entre todas las series y películas del catálogo, y es de las más vistas en todo el mundo.
Netflix: la película que infringe los límites permitidos y nada está prohibido
La plataforma de Netflix no para de sumar reproducciones con esta película estadounidense, de las más vistas del mundo
Con los papeles protagónicos de Ana de Armas, Ryan Gosling y Chris Evans, esta película de Netflix no tiene desperdicio y cuenta con un relato más que entretenido.
Para los amantes de la adrenalina, esta entrega de Netflix que está respaldada por la crítica, está disponible en la plataforma desde julio del 2022.
Con efectos visuales alucinantes y una trama que traspasa la pantalla, esta película de Netflix es altamente recomendada.
Netflix: de qué trata la película El hombre gris
La película de Netflix se centra en Court Gentry (Ryan Gosling), un hombre que presta servicios para la CIA y se destaca por pasar totalmente inadvertido. Todo se complica cuando descubre algunos secretos muy bien guardados que tení la agencia para la cual trabaja. De esta manera, el agente comienza a ser perseguido, en una misión encabezada por Lloyd Hansen (Chris Evan), con el objetivo de que no ande divulgando la información que la CIA tenía muy bien guardada. El inconveniente es que el agente está entrenado de la mejor manera por la CIA y es prácticamente indetectable. Para cubrirlo y taparle las espaldas está Dani Miranda (Ana de Armas), una agente que será clave en su supervivencia.
Reparto de El hombre gris, película de Netflix
- Ryan Gosling (Court Gentry/Sierra Seis)
- Chris Evans (Lloyd Hansen)
- Ana de Armas (Dani Miranda)
- Dhanush (Avick San)
- Jessica Henwick (Suzanne Brewer)
Tráiler de El hombre gris, película de Netflix
Dónde ver la película El hombre gris, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la pelicula El hombre gris se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The Gray Man se puede ver en Netflix.
- España: la película El hombre gris se puede ver en Netflix.