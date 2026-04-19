La Selección argentina juega la final del Sudamericano Sub 17 con Colombia: hora, TV y formaciones

Y Colombia también culminó segundo en el Grupo A, por detrás de los ecuatorianos, con siete unidades. Los Cafeteros vencieron 1-0 a Chile y 2-0 a Paraguay, empataron 0 a 0 con Ecuador, y perdieron 2-1 frente a Uruguay. En semifinalesgoleó a Brasil.

Aún no está confirmado cuándo se jugará el Mundial de Doha debido al conflicto bélico en Medio Oriente. Sería a mediados de noviembre.

sub 17 2 La Albiceleste jugó un buen Sudamericano Sub 17.

Sin embargo, no se descarta que la FIFA modifique la sede teniendo en cuenta que Qatar suspendió todas sus competencias deportivas, incluida la Finalissima entre Argentina y España que iba a jugarse el 27 de marzo.

Probables formaciones de la Selección argentina y Colombia:

Selección argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca; Giovanni Baroni, Tobías Goytia, Simón Escobar y Facundo Salinos. DT: Diego Placente.

Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agámez; Samuel Martínez, Andrés Mosquera, José Escorcia y Matías Caicedo. DT: Freddy Hurtado.

Estadio: General Adrián Jara.

Hora: 20:00.

TV: D Sports 2.