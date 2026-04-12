La Selección argentina es semifinalista del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial de Qatar

La Selección argentina empató 1 a 1 con Bolivia y se aseguró la clasificación a las semifinales del Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay con el correspondiente pasaje al Mundial de la categoría que se realizará en noviembre, en Qatar.
La Selección argentina empató con Bolivia, aseguró la clasificación a las semifinales del Sudamericano Sub 17 y el pasaje al Mundial de la categoría.
La Selección argentina empató 1 a 1 con Bolivia y se aseguró la clasificación a las semifinales del Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay con el correspondiente pasaje al Mundial de la categoría que se realizará en noviembre, en Qatar.
En Ypané, bajo la lluvia y con un campo de juego en malas condiciones, Facundo Salinas marcó el único gol argentino, y pese al empate el equipo dirigido por Diego Placente logró su primer objetivo.
Cumplida la primera fase la Selección argentina quedó segunda en el Grupo B con 7 puntos (ganó 2, empató uno y perdió un partido) solo por detrás de Brasil (12) que terminó con puntaje ideal tras ganarle 1 a 0 a Venezuela. Bolivia (5) y los venezolanos (4) jugarán por los puestos 5to al 8vo.
Los dos grandes del fútbol del continente avanzaron a semifinales donde esperan por los dos clasificados del Grupo A en el que Ecuador tiene 7 puntos, Uruguay 5 (ya jugó los 4 partidos), Chile y Colombia 4 y los locales cierran con 1 punto. Más tarde jugarán Chile vs. Ecuador y Paraguay vs. Colombia.
Los 4 semifinalistas se clasifican directamente al Mundial de Qatar 2026, mientras que los terceros y cuartos disputarán las otras 3 plazas disponibles para el certamen ecuménico.
Las dos semifinales serán el jueves 16 de abril y la final está programada para el domingo 19.