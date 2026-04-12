La Selección argentina es semifinalista del Sudamericano Sub 17 y se clasificó al Mundial de Qatar

Embed - ¡#ARGENTINA AL #MUNDIAL! EMPATÓ con #BOLIVIA | Argentina 1–1 Bolivia | Resumen

Los dos grandes del fútbol del continente avanzaron a semifinales donde esperan por los dos clasificados del Grupo A en el que Ecuador tiene 7 puntos, Uruguay 5 (ya jugó los 4 partidos), Chile y Colombia 4 y los locales cierran con 1 punto. Más tarde jugarán Chile vs. Ecuador y Paraguay vs. Colombia.

La definición del Sudamericano Sub 17

Los 4 semifinalistas se clasifican directamente al Mundial de Qatar 2026, mientras que los terceros y cuartos disputarán las otras 3 plazas disponibles para el certamen ecuménico.

Las dos semifinales serán el jueves 16 de abril y la final está programada para el domingo 19.