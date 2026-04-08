La Selección argentina sigue sumando y ganando en el Sudamericano Sub 17

Esta vez el equipo dirigido por Diego Placente fue de mayor a menor y e ganó a Venezuela por 3 a 2 con dos goles de Juan Policella y otro de Benjamín Tapia, de penal. El descuento de la Vinotinto lo hizo el propio Tapia, en contra, y en el final Andy Saavedra puso cifras definitivas al encuentro.

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En Villeta, Argentina fue superior y llegó a 6 puntos en dos fechas por lo que comparte la cima del Grupo B con Brasil que le ganó 5 a 0 a Bolivia y 4 a 1 a Perú en sus dos primeros encuentros.