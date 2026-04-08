La Selección argentina sigue sumando y ganando en el Sudamericano Sub 17

Segundo partido y segunda victoria de la Selección argentina en el Sudamericano Sub 17 que se está jugando en Paraguay y es clasificatorio para el Mundial de Qatar de este año.
Segundo partido y segunda victoria de la Selección argentina en el Sudamericano Sub 17 que se está jugando en Paraguay.
Segundo partido y segunda victoria de la Selección argentina en el Sudamericano Sub 17 que se está jugando en Paraguay y es clasificatorio para el Mundial de Qatar de este año.
Esta vez el equipo dirigido por Diego Placente fue de mayor a menor y e ganó a Venezuela por 3 a 2 con dos goles de Juan Policella y otro de Benjamín Tapia, de penal. El descuento de la Vinotinto lo hizo el propio Tapia, en contra, y en el final Andy Saavedra puso cifras definitivas al encuentro.
En Villeta, Argentina fue superior y llegó a 6 puntos en dos fechas por lo que comparte la cima del Grupo B con Brasil que le ganó 5 a 0 a Bolivia y 4 a 1 a Perú en sus dos primeros encuentros.
Detrás de los dos punteros quedó Bolivia con 4 unidades después de haber vencido este miércoles por 2 a 0 a Perú, último sin puntos.
Se clasificarán a las semifinales los dos primeros de cada grupo y el 3ro y 4to de cada grupo disputarán las posiciones del 5to al 7mo puesto.
Todos los partidos se pueden ver por DSports.