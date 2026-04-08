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Sudamericano Sub 17

La Selección argentina sigue sumando y ganando en el Sudamericano Sub 17

Segundo partido y segunda victoria de la Selección argentina en el Sudamericano Sub 17 que se está jugando en Paraguay.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Policella hizo dos goles en el primer tiempo.

Policella hizo dos goles en el primer tiempo.

Segundo partido y segunda victoria de la Selección argentina en el Sudamericano Sub 17 que se está jugando en Paraguay y es clasificatorio para el Mundial de Qatar de este año.

Esta vez el equipo dirigido por Diego Placente fue de mayor a menor y e ganó a Venezuela por 3 a 2 con dos goles de Juan Policella y otro de Benjamín Tapia, de penal. El descuento de la Vinotinto lo hizo el propio Tapia, en contra, y en el final Andy Saavedra puso cifras definitivas al encuentro.

sub 17 2

En Villeta, Argentina fue superior y llegó a 6 puntos en dos fechas por lo que comparte la cima del Grupo B con Brasil que le ganó 5 a 0 a Bolivia y 4 a 1 a Perú en sus dos primeros encuentros.

Detrás de los dos punteros quedó Bolivia con 4 unidades después de haber vencido este miércoles por 2 a 0 a Perú, último sin puntos.

Embed - #ARGENTINA logró un NUEVO TRIUNFO ante #VENEZUELA | Venezuela 2-3 Argentina | Resumen

Lo que viene para la Selección argentina en el Sudamericano Sub 17

  • Viernes 10/4 a las 20 vs. Brasil, en Villeta
  • Domingo 12/4 a las 17 vs. Bolivia, en Ypané

Se clasificarán a las semifinales los dos primeros de cada grupo y el 3ro y 4to de cada grupo disputarán las posiciones del 5to al 7mo puesto.

Todos los partidos se pueden ver por DSports.

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