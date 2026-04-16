La Selección argentina es finalista del Sudamericano Sub 17 e irá por el título ante Colombia

La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, venció a Ecuador y es finalista del Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay y otorga 7 plazas para el Mundial de Qatar 2026.
La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, venció a Ecuador y es finalista del Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay.
La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, venció a Ecuador y es finalista del Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay y otorga 7 plazas para el Mundial de Qatar 2026.
En el Defensores del Chaco, el conjunto albiceleste se impuso por 3 a 1 con goles de Facundo Salinas, Juan Policella y Emiliano Barrionuevo, mientras que Holger Quintero, de penal, marcó el empate transitorio de los ecuatorianos.
Argentino y ecuatorianos ya estaban clasificados al Mundial de Qatar, lo mismo que los protagonistas de la otra semifinal que fueron Colombia y Brasil. Ese cruce fue victoria de los colombianos por 3 a 0.
La final del Sudamericano Sub 17 entre Argentina y Colombia se jugará este domingo 19 de abril a las 20 con TV en vivo por DSports. Previamente Brasil y Ecuador definirán el 3er puesto.
Fase de grupos
Semifinal
Argentina, Colombia, Brasil y Ecuador ya tiene aseguradas 4 de las 7 plazas que otorga el Sudamericano Sub 17 de Paraguay.
Uruguay y Chile también se clasificaron y definirán el 5to lugar, mientras que la 7ma plaza se definirá entre Venezuela y Bolivia.