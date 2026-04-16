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Sudamericano Sub 17

La Selección argentina es finalista del Sudamericano Sub 17 e irá por el título ante Colombia

La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, venció a Ecuador y es finalista del Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Selección argentina es finalista.

La Selección argentina es finalista.

La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, venció a Ecuador y es finalista del Sudamericano Sub 17 que se juega en Paraguay y otorga 7 plazas para el Mundial de Qatar 2026.

En el Defensores del Chaco, el conjunto albiceleste se impuso por 3 a 1 con goles de Facundo Salinas, Juan Policella y Emiliano Barrionuevo, mientras que Holger Quintero, de penal, marcó el empate transitorio de los ecuatorianos.

sub 17
Buen triunfo ante Ecuador en el Sudamericano Sub 17.

Buen triunfo ante Ecuador en el Sudamericano Sub 17.

Argentino y ecuatorianos ya estaban clasificados al Mundial de Qatar, lo mismo que los protagonistas de la otra semifinal que fueron Colombia y Brasil. Ese cruce fue victoria de los colombianos por 3 a 0.

La final del Sudamericano Sub 17 entre Argentina y Colombia se jugará este domingo 19 de abril a las 20 con TV en vivo por DSports. Previamente Brasil y Ecuador definirán el 3er puesto.

Embed - ¡#ARGENTINA ESTÁ EN LA FINAL tras DERROTAR a #ECUADOR! | Ecuador 1–3 Argentina | Resumen

La campaña de la Selección argentina en el Sudamericano Sub 17

Fase de grupos

  • vs. Perú 4-1
  • vs. Venezuela 3-2
  • vs. Brasil 0-3
  • vs. Bolivia 1-1

Semifinal

  • vs. Ecuador 3-1

La clasificación al Mundial Sub 17 de Qatar

Argentina, Colombia, Brasil y Ecuador ya tiene aseguradas 4 de las 7 plazas que otorga el Sudamericano Sub 17 de Paraguay.

Uruguay y Chile también se clasificaron y definirán el 5to lugar, mientras que la 7ma plaza se definirá entre Venezuela y Bolivia.

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