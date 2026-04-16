La Selección argentina es finalista del Sudamericano Sub 17 e irá por el título ante Colombia

En el Defensores del Chaco, el conjunto albiceleste se impuso por 3 a 1 con goles de Facundo Salinas, Juan Policella y Emiliano Barrionuevo, mientras que Holger Quintero, de penal, marcó el empate transitorio de los ecuatorianos.

sub 17 Buen triunfo ante Ecuador en el Sudamericano Sub 17.

Argentino y ecuatorianos ya estaban clasificados al Mundial de Qatar, lo mismo que los protagonistas de la otra semifinal que fueron Colombia y Brasil. Ese cruce fue victoria de los colombianos por 3 a 0.