Miles de ricoteros le dan el último adiós al Indio Solari

velorio indio solari Escenas como esta se repiten en todo momento en el velorio del Indio Solari. Foto: Noticias Argentinas

Sin embargo, se prevé la llegada de más concurrentes durante todo el día, ya que no se estableció un límite horario e incluso se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes.

A los 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9, luego de que fuera encontrado sin vida en la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, habiendo revelado los resultados de la autopsia que la causa de muerte fue producto de un accidente cerebrovascular (ACV).

A las 11 de la mañana, las puertas del microestadio del polideportivo Gatica se abrieron para recibir a la multitud para rendir homenaje al Indio Solari, sabiéndose que por disposición de la familia del ícono del rock nacional no se fijó un horario de finalización para que “nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

Desde la cuenta oficial en redes del mítico artista detallaron cómo es el ingreso de la gente para finalmente despedir al músico, informando además que el evento cuenta con voluntarios, sectores de hidratación, sanitarios y postas de salud, al tiempo que pidieron que el acercamiento sea desde el lado de Sarandí.

velorio indio solari1 Otra imagen que se reiteró: la de los ricoteros llorando en la despedida al Indio. Foto: Noticias Argentinas

Ante la posibilidad de que una enorme cantidad de personas se congregue en la última morada del cantante, las autoridades confirmaron que el acceso se realiza por la esquina de la avenida Mitre y General Otero, y una vez que los asistentes se despidan de la leyenda, volverán a salir nuevamente por Mitre, en dirección a Wilde.

Más de 1.500 agentes de la fuerza están desplegados para garantizar el orden y la seguridad durante la despedida, confirmaron las fuentes ligadas a la organización, precisando que al menos 700 efectivos ya se encuentran apostados en la zona desde el sábado al mediodía.

En el lugar también están presentes el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Cuerpo, el Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias para asistir a los presentes.

Finalmente, la familia del artista pidió expresamente a los asistentes que el encuentro se desarrolle en un clima de respeto y contención, concluyendo el mensaje difundido a sus seguidores con una fuerte consigna: “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”.