El fallecimiento del Indio Solari ha conmocionado a todo el país y son muchos los fanáticos que se encuentran viajando a Buenos Aires para poder despedirse de él.
Cómo será el ingreso al velatorio del Indio Solari
La despedida del líder de Los Redondos podría llegar a convertirse en uno de los homenajes populares más multitudinarios de los últimos años en la Argentina.
A pesar de los disturbios en el Obelisco, aún continúa la organización de lo que será su multitudinario velorio en Parque Avellaneda. A continuación los detalles de esta despedida ricotera.
Cómo será el ingreso al velatorio del Indio Solari
El velorio mutlitunario del Indio Solari se realizará en el Parque Domínico de Villa Domínico, partido de Avellaneda. El mismo está ubicado en Avenida Mitre al 4600, y allí hay un polideportivo. Dentro de ese espacio está el microestadio reinaugurado en 2023.
A las 11 se abrirán las puertas del microestadio. La Municipalidad de Avellaneda informó que el ingreso al polideportivo será por Av. Mitre y Gral. Otero. Sin embargo, el gobernador Axel Kicillof compartió en la red social X (ex Twitter) que habrá un ingreso peatonal unas cuadras antes, en Av. Mitre y San Lorenzo y desde allí se hará una caminata hasta Otero, donde comienza el vallado que guiará a la gente hasta el velatorio.
El ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, dijo que es imposible calcular cuántas personas estarán presentes, el ministro aseguró que "va a venir mucha gente". En ese sentido, pidió paciencia a los fanáticos y también a los vecinos de Avellaneda. “Esto tiene que darse en un clima de convivencia, afecto, cuidado y respeto”, remarcó.
Además, los organizadores del velorio del Indio remarcaron que es fundamental respetar los corredores de circulación y avanzar de manera permanente para evitar demoras y aglomeraciones. El objetivo es que la mayor cantidad posible de personas pueda ingresar al predio y participar del último adiós al músico argentino.
¿De qué falleció el Indio Solari?
El Indio Solari falleció a los 77 años a causa de un ACV (accidente cerebrovascular) hemorrágico. La autopsia determinó que sufrió el episodio de forma repentina, por causas naturales, mientras se encontraba en la pileta climatizada de su vivienda en Parque Leloir.