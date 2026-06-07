Cómo será el ingreso al velatorio del Indio Solari

A las 11 se abrirán las puertas del microestadio. La Municipalidad de Avellaneda informó que el ingreso al polideportivo será por Av. Mitre y Gral. Otero. Sin embargo, el gobernador Axel Kicillof compartió en la red social X (ex Twitter) que habrá un ingreso peatonal unas cuadras antes, en Av. Mitre y San Lorenzo y desde allí se hará una caminata hasta Otero, donde comienza el vallado que guiará a la gente hasta el velatorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2063386184387014814&partner=&hide_thread=false Operativo de seguridad para el velatorio del Indio Solari



Este domingo 7 de junio la Provincia de Buenos Aires acompaña a quienes quieran despedir al Indio, un emblema de la música, la cultura y la identidad nacional.



Desde las 11 hs



Microestadio José María Gatica,… pic.twitter.com/RwqVs5bdWy — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 6, 2026

El ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, dijo que es imposible calcular cuántas personas estarán presentes, el ministro aseguró que "va a venir mucha gente". En ese sentido, pidió paciencia a los fanáticos y también a los vecinos de Avellaneda. “Esto tiene que darse en un clima de convivencia, afecto, cuidado y respeto”, remarcó.

Además, los organizadores del velorio del Indio remarcaron que es fundamental respetar los corredores de circulación y avanzar de manera permanente para evitar demoras y aglomeraciones. El objetivo es que la mayor cantidad posible de personas pueda ingresar al predio y participar del último adiós al músico argentino.

Embed - Ji Ji Ji - Estadio Único de La Plata - Indio en Concierto [2008] Full HD

¿De qué falleció el Indio Solari?

El Indio Solari falleció a los 77 años a causa de un ACV (accidente cerebrovascular) hemorrágico. La autopsia determinó que sufrió el episodio de forma repentina, por causas naturales, mientras se encontraba en la pileta climatizada de su vivienda en Parque Leloir.