Del Indio Solari a Sandro y Gardel: los velorios de artistas argentinos más multitudinarios de la historia

Indio Solari El Indio Solari falleció el viernes 5 de junio a los 77 años.

Como se espera del Inido Solari, en el país han sucedido otros tantos velorios de artistas importantes que marcaron la historia por su convocatoria masiva y sensaciones compartidas.

Velorios multitudinarios: del Indio Solari a Gardel

El Indio Solari durante el día de hoy seguramente comience a formar parte del grupo de grandes artistas argentinos a quienes fueron a despedir multitudes de fanáticos y allegados en sus velorios.

En Argentina han sucedido varios velorios de artistas masivos, multitudinarios y llenos de devoción. El Indio Solari no será la excepción.

Velorios En la historia argentina hay grandes velorios multitudinarios.

En 2010, la muerte de Sandro generó una de las despedidas y velorios más multitudinarios. Sandro fue uno de los artistas argentinos más queridos y con un enorme grupo de fanáticos. Sus seguidores dejaron fotos, cartas y rosarios.

El velorio se realizó en el Congreso de la Nación con más de 100.000 personas. Los fanaricos y familiares de Sandro acompañaron el cortejo fúnebre durante 31 kilómetros hasta llegar al cementerio de Burzaco.

Otro de los velorios más multitudinarios y sentidos de la historia argentina fue el de Mercedes Sosa en octubre de 2009. La "madre" del folclore y una de las referentes argentinas más importantes de la música fue velada en el Congreso.

Miles de personas hicieron filas durante horas para dar el último adiós a una voz que hasta hoy sigue vigente en nuestro país y en América Latina. En el cementerio de Chacarita, cientos de personas la esperaban con banderas argentinas, carteles y flores.

Carlos Gardel murió en 1935. Su fallecimiento provocó una conmoción enorme en el país y fue uno de los velorios más estremecedores y masivos de la historia hasta ese momento. Se realizó en el Luna Park y permaneció abierto durante dos días.

¿Cómo será el velorio del Indio Solari?

El fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado falleció a sus 77 años el viernes 5 de junio.

Se comunicó en todos los medios que alrededor de las 9 de la mañana fue encontrado sin vida en su casa producto de un accidente cerebrovascular (ACV).

indio solari La ceremonia se realizará en el Parque Dominico de Avellaneda.

La despedida del Indio Solari comenzará a las 11 en el Microestadio Gatica, ubicado en el Parque Dominico de Avellaneda.

Se espera la llegada de seguidores durante todo el día, que se acercarán para despedir al Indio Solari y rendir homenaje. Se evaluará incluso la posibilidad de que se pueda extender hasta el lunes o martes.