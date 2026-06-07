Indio, ¿qué podría ser peor?

los redondos Los Redondos nacieron en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a finales de 1976.

Si voy al inicio, mi amigo Chay fue el primero en hacerme escuchar a Los Redondos. Escucharlos bien, como se merecen. Porque todos conocían en esa época un tema de la banda o, al menos, los habían oído nombrar.

Con cada tema que escuchábamos gracias a los casetes, el Chay te daba una explicación de lo que quería decir la letra; lo que según él entendía o lo que algún compañero de la escuela le había contado. Empezamos a buscar más información también, porque queríamos interiorizarnos más, y ahí nos volcamos a las revistas y a los programas de radio de rock.

redondos.jpg Adiós al mito. A 20 años del último recital de Los Redondos, un final inesperado.

Obvio que todo lo relacionado a la banda del Indio y Skay venía del boca en boca. Para esa época ya hablábamos de Los Redondos todo el tiempo, sumando algunos granitos de arena a esa piedra fundacional de los años '80 para llegar a ser lo que es hoy el mundo redondo: un verdadero mito popular y una magia religiosa.

Después, entre tantos recuerdos mezclados, se me vino a la cabeza (y me río) la competencia de dibujos que hacíamos en la escuela o en cualquier juntada con amigos. “A ver, ¿quién dibuja el mejor logo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota?”, tiraba uno y de la nada aparecían la lapicera y el papel. No importaba si los escuchabas o no: acá solo importaba cómo te quedaba, y la corona arriba de la P y la R era la frutilla del postre.

Logo Redondos El logo de Los Redondos se convirtió en el grafiti y el dibujo escolar por excelencia en toda la Argentina. Marcó a toda una generación en los años '90 y principios de los 2000.

Y así podría estar todo el día. Otra de las cosas que nos fueron marcando ese camino ricotero fueron la noche, los boliches o los bares de puro rocanrol donde nos refugiamos de forma incondicional, compartiendo una identidad comunitaria inquebrantable.

La partida física del Indio, para muchos de nosotros, es volver a vivir esos bellos momentos. Traerlos a la memoria nos hace recordar lo bien que nos hacía escuchar a Los Redondos, todo ese fuego de pertenencia absoluta, devoción mística y libertad.

La muerte de Carlos Solari es un golpe de realidad: tarde o temprano la vida nos pasa por encima y nos da una sorpresa brutal. De esas que no esperamos, pero sabemos que están a la vuelta de la esquina.

Así se refleja en la letra de Todo un palo, tema de cierre de Un baión para el ojo idiota, el tercer disco de estudio de la banda, editado en 1988:

"¿Cómo no sentirme así

si ese perro sigue allí?

¿Qué podría ser peor?

Eso no me arregla,

eso no me arregla a mí."