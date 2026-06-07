Cómo no sentirnos así, con el vacío que nos deja la partida del Indio Solari, un ídolo para muchos de los que empezamos a transitar la adolescencia escuchando a Los Redondos.
Indio, ¿qué podría ser peor?
El vacío que deja la partida de Carlos Indio Solari, el refugio incondicional de una generación y el recuerdo de una mística que nació del boca en boca para volverse eterna
A diferencia de la muerte del Diego, la del Indio sí me encontró en la redacción del diario. Con la vorágine que significa una noticia de tamaña magnitud y con el trabajo por delante, creo que al principio no tomé dimensión de las sensaciones y los pensamientos que empezarían a recorrerme.
Tratás de aceptarlo rápido, sin mucho tiempo para procesar por eso mismo del laburo. Pero, pasando de cero a cien, empezás a tirar un millón de ideas en la mesa de redacción y, escuchando a los compañeros, se me vinieron a la cabeza miles de recuerdos; la gran mayoría, esos que quedaron bien atrás en el archivo porque me retrotrajeron unos 25 años.
Si voy al inicio, mi amigo Chay fue el primero en hacerme escuchar a Los Redondos. Escucharlos bien, como se merecen. Porque todos conocían en esa época un tema de la banda o, al menos, los habían oído nombrar.
Con cada tema que escuchábamos gracias a los casetes, el Chay te daba una explicación de lo que quería decir la letra; lo que según él entendía o lo que algún compañero de la escuela le había contado. Empezamos a buscar más información también, porque queríamos interiorizarnos más, y ahí nos volcamos a las revistas y a los programas de radio de rock.
Obvio que todo lo relacionado a la banda del Indio y Skay venía del boca en boca. Para esa época ya hablábamos de Los Redondos todo el tiempo, sumando algunos granitos de arena a esa piedra fundacional de los años '80 para llegar a ser lo que es hoy el mundo redondo: un verdadero mito popular y una magia religiosa.
Después, entre tantos recuerdos mezclados, se me vino a la cabeza (y me río) la competencia de dibujos que hacíamos en la escuela o en cualquier juntada con amigos. “A ver, ¿quién dibuja el mejor logo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota?”, tiraba uno y de la nada aparecían la lapicera y el papel. No importaba si los escuchabas o no: acá solo importaba cómo te quedaba, y la corona arriba de la P y la R era la frutilla del postre.
Y así podría estar todo el día. Otra de las cosas que nos fueron marcando ese camino ricotero fueron la noche, los boliches o los bares de puro rocanrol donde nos refugiamos de forma incondicional, compartiendo una identidad comunitaria inquebrantable.
La partida física del Indio, para muchos de nosotros, es volver a vivir esos bellos momentos. Traerlos a la memoria nos hace recordar lo bien que nos hacía escuchar a Los Redondos, todo ese fuego de pertenencia absoluta, devoción mística y libertad.
La muerte de Carlos Solari es un golpe de realidad: tarde o temprano la vida nos pasa por encima y nos da una sorpresa brutal. De esas que no esperamos, pero sabemos que están a la vuelta de la esquina.
Así se refleja en la letra de Todo un palo, tema de cierre de Un baión para el ojo idiota, el tercer disco de estudio de la banda, editado en 1988:
"¿Cómo no sentirme así
si ese perro sigue allí?
¿Qué podría ser peor?
Eso no me arregla,
eso no me arregla a mí."