El piloto argentino Marco Morelli tuvo una destacada actuación este domingo en el Gran Premio de Hungría de la categoría Moto3 al finalizar séptimo en el circuito de Balaton Park. Valentín Perrone quedó fuera de la clasificación por sufrir un accidente y tener que abandonar.
Marco Morelli llegó 7° y Valentín Perrone abandonó en el Gran Premio de Hungría de Moto3
Tras largar 7° en la carrera final de Moto3 del Gran Premio de Hungría, Marco Morelli mantuvo esa posición. Valentín Perrone sufrió una caída y abandonó
El ganador de la carrera, telonera del MotoGP en el Campeonato Mundial de Motociclismo, fue el español Máximo Quiles (KTM- CFMOTO Gaviota Aspar Team) con un tiempo de 33 minutos 39 segundos y 745 milésimas (33' 39'' 745/1000). Lo escoltaron sus compatriotas David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a +3'' 147/1000; y Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), a +7'' 037/1000.
Triunfo de Quiles y final accidentado en el Gran Premio de Hungría
La competencia tuvo un cierre dramático cuando, en la última vuelta, David Muñoz cayó luego de un contacto con Álvaro Carpe. El español quedó sobre la pista y no pudo ser esquivado por Brian Uriarte ni por el argentino Valentín Perrone, quienes también terminaron en el suelo. Los tres pilotos fueron asistidos por el personal médico y no sufrieron lesiones de gravedad.
Tras el incidente, la dirección de carrera mostró la bandera roja y dio por finalizada la prueba. La clasificación oficial se tomó con una vuelta menos de las 20 previstas. El triunfo fue ratificado para Máximo Quiles y las posiciones del podio, pero dejó sin clasificación al Coyote Perrone, que marchaba séptimo cuando ocurrió el accidente. El argentino ocupa ahora el séptimo lugar del campeonato con 60 puntos.
Marco Morelli y una carrera con alternativas cambiantes
Marco Morelli, por su parte, logró capitalizar lo sucedido. El piloto del KTM en el Aspar Team había largado séptimo y llegó a ubicarse entre los primeros puestos, aunque una pasada de largo en una curva lo retrasó hasta la 16ª posición.
Desde allí inició una remontada que le permitió recuperar terreno y terminar séptimo, sumando puntos importantes para escalar al tercer puesto del campeonato con 77 unidades.
La victoria quedó en manos de Quiles, que logró su quinto triunfo de la temporada tras sus éxitos en Brasil, España, Francia y Cataluña. David Almansa finalizó segundo y Carpe completó el podio. Rico Salmela fue cuarto tras evitar el accidente del cierre, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Con este resultado, Quiles lidera el campeonato con 170 puntos, 59 más que Carpe y 93 por delante de Morelli.
La próxima fecha del Mundial de Moto3 se disputará entre el 19 y el 21 de junio en Brno, sede del Gran Premio de República Checa.