Lionel Scaloni habló de Balerdi y sobre cómo llegan los jugadores de la Selección Argentina al Mundial 2026

Lionel Scaloni y la condición física de la Selección Argentina

"Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central", confesó sincero el entrenador argentino en la conferencia de prensa posterior al triunfo frente a Honduras.

Scaloni fue cauto al mencionar quien ocupará el lugar vacante: "Tenemos otro partido el martes y no nos apresuramos para elegir el jugador que se va a sumar".

leonardo-balerdi Leonardo Balerdi, baja de la Selección Argentina antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Sobre el amistoso ante Honduras, Lionel Scaloni destacó la actitud de sus dirigidos pese a la cercanía del Mundial 2026: "El partido fue positivo, lo sacamos adelante en un contexto difícil porque obviamente tenemos la cabeza en la Copa del Mundo, pero siempre hay que dar el máximo por esta camiseta", sostuvo.

La confianza de Lionel Scaloni sobre sus jugadores

El entrenador de la Selección Argentina también valoró el compromiso mostrado por sus futbolistas y explicó la rotación realizada durante el encuentro amistoso: "Cuando los argentinos salen a una cancha de fútbol es muy difícil que se controlen. Siempre dan todo, no se guardan nada. Por eso administramos las cargas e intentamos darle minutos a la mayoría", manifestó.

Entre las conclusiones más importantes que dejó la presentación ante Honduras, Scaloni se mostró conforme con el funcionamiento colectivo: "La conclusión es que el equipo está", aseguró y agregó orgulloso: "Nuestra identidad está intacta. Cumplimos con esa meta".

El DT también celebró la posibilidad de observar a varios jóvenes en acción: “Nos llevamos una alegría por haber podido hacer jugar a muchos chicos”, indicó.

Pensando en la defensa del título de campeón mundial, Lionel Scaloni destacó que el equilibrio será determinante en el Mundial 2026: "Más allá del poderío ofensivo, el Mundial lo va a ganar la selección que sepa defenderse en los momentos puntuales, que sepa que hay que sufrir y que tenga una cuota de suerte también", concluyó.