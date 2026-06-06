Otra preocupante noticia en la Selección argentina: Leonardo Balerdi se lesionó y se quedó sin Mundial

Es la primera baja del equipo dirigido por Lionel Scaloni, a menos de una semana para el inicio de la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

tuit-balerdi

La Selección argentina confirmó la baja del zaguero en sus tedes sociales al decir: "El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo".

La noticia complica mucho a Scaloni, ya que Balerdi se había ganado un lugar entre los 26 convocados luego de una muy buena temporada en Francia y aparecía como una alternativa importante en la zaga central, sobre todo en un contexto en el que el cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución física de otros futbolistas.

El ex defensor de Boca, de 27 años, venía de sumar continuidad en el ciclo y había sido titular en tres partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial: ante Perú, Chile y Ecuador. En total, acumula 11 presencias con la camiseta argentina.

Scaloni debe buscar el reemplazante de Balerdi

Ahora Scaloni, el entrenador que fue campeón del mundo en Qatar 2022, deberá resolver quién ocupará su lugar en la lista definitiva. Según trascendió, el reemplazante saldrá de la prelista de 55 futbolistas, con Marcos Senesi como uno de los nombres que se perfila entre las principales alternativas.

Scaloni sufrió un duro revés. Si bien los lesionados mejoran en la Albiceleste, ha sido complicado el panorama de cara al Mundial.